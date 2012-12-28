Жительница Ельца выиграла миллион от «Пятёрочки»

Покупки в любимом магазине сделали счастливой простую жительницу Липецкой области.

37-летняя ельчанка Анастасия Мезинова стала миллионершей, благодаря покупкам в «Пятёрочке» и участию в акциях любимого магазина.



Наша землячка стала одной из победительниц недавней акции «25 лет низких цен для бесценных моментов», приуроченной к юбилею компании. Сертификат на денежную сумму с шестью нулями Анастасии Мезиновой вручили в торжественной обстановке в одном из магазинов «Пятёрочка» в Ельце.



Счастливая обладательница миллиона выглядела немного растерянной, рассказала, что никогда и нигде не срывала «джек-пот» и до сих пор не может избавиться от чувства, что с неё всё происходит во сне. Но «Пятёрочка» доказала, что чудеса в этой жизни случаются и произойти они могут с самыми обычными людьми – может быть, победителем следующей акции станете именно вы, дорогой читатель.



Анастасии не пришлось делать ничего особенного: она просто продолжала делать покупки и регистрировала чеки на сайте акции. И ей выпала такая удача.



- Я часто хожу в ближайшую «Пятёрочку» за продуктами, поэтому об акции узнала именно там, - рассказала счастливая ельчанка. - Всегда стараюсь регистрировать чеки, чтобы испытать удачу. Несколько раз даже выигрывала небольшие призы – сертификат на покупки и баллы на карту лояльности. Когда увидела, что выиграла миллион, не сразу смогла поверить в это. Несколько раз перезагружала страницу сайта, подумала: может, мне показалось, и там меньше нулей. Муж и дочь тоже были в шоке и не могли поверить в нашу удачу. Я очень благодарна «Пятёрочке» за такой подарок, будем и дальше участвовать в новых розыгрышах.



В «Пятёрочке» же отметили, что интересные и полезные акции торговая сеть старается проводить как можно чаще.



- Мы стараемся радовать наших гостей не только свежими продуктами, вкусной выпечкой и горячим кофе, но и захватывающими и масштабными акциями, которые делают ежедневный поход в магазин ещё более приятным, - прокомментировал директор дивизиона «Липецк» торговой сети «Пятёрочка» Роман Дорохин. - В этом году «Пятёрочке» исполнилось 25 лет, и к юбилею мы решили подарить гостям возможность выиграть ценные и нужные призы, а также попытать удачу и получить крупную сумму на исполнение своей заветной мечты. Поздравляем победительницу с выигрышем и желаем всем участникам удачи в наших новых розыгрышах.



Напомним, что стать счастливым обладателем миллиона рублей, который разыгрывался еженедельно во время акции, мог каждый гость торговой сети. Достаточно было совершить покупку в магазине «Пятёрочка» или в мобильном приложении и зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru до 11 марта 2024 года.



Помимо денежных призов в акции разыгрывались подарочные карты в «Пятёрочку» номиналом 2 000 рублей и годовой запас любимых продуктов на 45 000 рублей.



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