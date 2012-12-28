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3 минуты назад

В Москве закрыли все торговые центры Vegas после теракта в «Крокусе»

Дату возобновления работы объявят позднее.

В Москве временно закрыли все торгово-развлекательные центры Vegas — "Vegas Крокус Сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское", - говорится в Телеграм-канале торговой сети.

"Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаемся на связи", - отмечается в публикации.

На выходных сообщалось, что 23 марта все мероприятия отменены в Детском клубе ТРК.

"Vegas Крокус Сити" находится в 700 м от концертного зала "Крокус Сити Холл", где 22 марта произошел теракт. "Vegas Кунцево" расположен на 56-м км МКАД на восток от Москвы, "Vegas Каширское" — на 24-м км МКАД на юге от Москвы.

Вечером 22 марта в здание "Крокус Сити Холла" ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали.
теракт в Крокусе
Vegas
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