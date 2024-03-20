На ярмарке вакансий помогут найти работу мечты

12 апреля в Липецке начнется масштабная акция, которая может круто изменить жизнь любого в лучшую сторону.

В День космонавтики, что, конечно же, случайное совпадение, в Липецке откроется ярмарка вакансий. Но это событие по степени влияния на судьбы многих людей поистине космического масштаба. На таких ярмарках можно не только найти работу, но и поменять прежнюю на гораздо лучшую, переучиться на другую специальность.О региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий рассказала заместитель губернатора Липецкой области, отвечающая за социальную политику, Ольга Белоглазова. Оказалось, что среди самых востребованных сегодня работников — трактористы и комбайнеры.— Может быть в чьем-то представлении тракторист, а тем более трактористка, профессии из времени первого появлений этих машин, но нет! Современные тракторы и комбайны — сложнейшая, компьютеризированная техника, с управлением джойстиками, сенсорными датчиками, жидкокристаллическими мониторами, комфортными кабинами. Одним словом, современный комбайн или трактор, это какой-то космический аппарат, — убеждена вице-губернатор.По словам Ольги Белоглазовой, и зарплаты в сельском хозяйстве сейчас одни из самых высоких:- 100 тысяч рублей в месяц и выше предлагают сейчас трактористам и комбайнерам.На ярмарке вакансий, которая будет действовать на трех площадках: в ТРЦ «Ривьера» и Центре молодежной карьеры (Студенческий городок, 4) в центре «Работа России» (площадь Победы,6а), представят полный спектр вакансий, их более 15,5 тысячи. В числе высокооплачиваемых и востребованных профессий: токари, слесари, водители погрузчика, электромонтеры, фрезеровщики. Водителям, слесарям, фрезеровщикам, электромонтерам предлагают в Липецке от 50 тысяч, в районах области — от 35 тысяч.В ярмарке примут участие почти полторы сотни работодателей. В районах области ярмарка будет работать в обновленных кадровых центрах «Работа России».Первая Всероссийская ярмарка вакансий проводилась в прошлом году. В Липецкой области ее площадки посетили четыре тысячи человек, тысяча из них получила работу в течение первых недель. Год назад вакансии на ярмарке представляли 140 работодателей.Именно на ярмарке вакансий нашел свою первую работу 19-летний липчанин, инвалид второй группы Алексей Файзулин. Год назад парень только-только окончил колледж.— Я пошел в центр занятости населения, а там мне предложили воспользоваться ярмаркой вакансий, — вспоминает Алексей. — На ярмарке были представители «Лимак». «Ну, давай попробуем, приезжай в главный офис», — сказали они. Приехал, предложили посмотреть — на каком хлебозаводе хотелось бы работать. Посмотрел хлебозавод №1. Там поставили отметку, что готовы взять, потом съездил на Сокол, на третий хлебозавод. Там тоже сказали, что готовы взять. Мне больше понравилось на хлебозаводе №3.Дальше рассказывает мать Алексея Елена:— Позвонила нам директор хлебозавода и пригласила на собеседование Алексея. Пришли с сыном к директору, поговорили, и она сказала, что парень хороший, подходит. И вот уже почти год он работает! Мне как маме «особого» парня это очень важно. Он попал в очень хороший коллектив, где не только при деле и зарабатывает деньги, но, самое главное — социализируется. Тут даже недавно было такое: я ему предложила подработать на другой работе. А он прямо в штыки: «Нет! Там коллектив мой, я только с ними!». Я даже удивилась. Хорошо, что конечно так вышло, я воспринимаю помощь центра занятости и ярмарку вакансий прямо как какое-то чудо. Все очень быстро решилось!Ольга Белоглазова говорит, что история трудоустройства Алексея не удивительна. А с помощью недавно открывшегося Центра молодежной карьеры, такие истории и вовсе станут обыденностью. В Центре проводится огромная профориентационная работа, ребят знакомят с работой предприятий, помогают определить склонность к профессиям, учат правильно составлять «продающие резюме», эффективно проходить собеседования. Даже школьники не останутся без внимания. Нынешним летом многих трудоустроят, а тем, кто определяется с будущим — помогут в этом на ярмарке. Кстати, после той, первой ярмарки, 429 подростков в возрасте от 14 до 18 лет нашли временную работу.Ярмарка вакансий прошлого года помогла найти работу жительнице Усманского района Вере Косенко. По специальности она повар, но работу ей предложили в теплицах «Овощи Черноземья». И вот она уже год работает овощеводом.— Главным для меня была транспортная доступность места работы. У «Овощей Черноземья» собственные автобусы, которые проезжают и через наше село. Очень удобно. Все, что мне надо — выйти на дорогу и дождаться автобус предприятия. Работа интересная, не сложная, в теплицах всегда лето. Заработок зависит от тебя. Можно и 60 и 80 тысяч заработать. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, пенсионные отчисления, если заболел — бюллетень. Даже если просто устал, можно без проблем отпроситься на денек. А во время рабочего дня, он 8-часовой, каждые два часа — двадцатиминутный перерыв. И один час перерыв обычный, — рассказала GOROD48 Вера Косенко.Одним словом, работы в регионе достаточно, выбирай на вкус.Ольга Белоглазова считает, что получить новую профессию никогда не поздно. Даже отучиться на профессию тракториста есть возможность.Липецкий областной центр занятости населения сотрудничает с такими учебными заведениями как РАНХиГС, Институт развития профессионального образования.Кстати, 47 безработных с начала этого года обучаются на трактористов, водителей автомобилей и погрузчиков.Ситуация же на рынке труда в Липецкой области не очень сложная. 2 821 человек с начала этого года обратились в службу занятости населения в поисках подходящей работы и 2044 — уже трудоустроены. В качестве безработных в регионе состоят на учете 1385 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%, — это второе место по ЦФО и третье по стране. В базе вакансий службы занятости более 15,5 тысячи свободных рабочих мест.