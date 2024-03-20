Общество
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23 минуты назад
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На ярмарке вакансий помогут найти работу мечты
12 апреля в Липецке начнется масштабная акция, которая может круто изменить жизнь любого в лучшую сторону.
О региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий рассказала заместитель губернатора Липецкой области, отвечающая за социальную политику, Ольга Белоглазова. Оказалось, что среди самых востребованных сегодня работников — трактористы и комбайнеры.
— Может быть в чьем-то представлении тракторист, а тем более трактористка, профессии из времени первого появлений этих машин, но нет! Современные тракторы и комбайны — сложнейшая, компьютеризированная техника, с управлением джойстиками, сенсорными датчиками, жидкокристаллическими мониторами, комфортными кабинами. Одним словом, современный комбайн или трактор, это какой-то космический аппарат, — убеждена вице-губернатор.
По словам Ольги Белоглазовой, и зарплаты в сельском хозяйстве сейчас одни из самых высоких:
- 100 тысяч рублей в месяц и выше предлагают сейчас трактористам и комбайнерам.
На ярмарке вакансий, которая будет действовать на трех площадках: в ТРЦ «Ривьера» и Центре молодежной карьеры (Студенческий городок, 4) в центре «Работа России» (площадь Победы,6а), представят полный спектр вакансий, их более 15,5 тысячи. В числе высокооплачиваемых и востребованных профессий: токари, слесари, водители погрузчика, электромонтеры, фрезеровщики. Водителям, слесарям, фрезеровщикам, электромонтерам предлагают в Липецке от 50 тысяч, в районах области — от 35 тысяч.
В ярмарке примут участие почти полторы сотни работодателей. В районах области ярмарка будет работать в обновленных кадровых центрах «Работа России».
Первая Всероссийская ярмарка вакансий проводилась в прошлом году. В Липецкой области ее площадки посетили четыре тысячи человек, тысяча из них получила работу в течение первых недель. Год назад вакансии на ярмарке представляли 140 работодателей.
Именно на ярмарке вакансий нашел свою первую работу 19-летний липчанин, инвалид второй группы Алексей Файзулин. Год назад парень только-только окончил колледж.
— Я пошел в центр занятости населения, а там мне предложили воспользоваться ярмаркой вакансий, — вспоминает Алексей. — На ярмарке были представители «Лимак». «Ну, давай попробуем, приезжай в главный офис», — сказали они. Приехал, предложили посмотреть — на каком хлебозаводе хотелось бы работать. Посмотрел хлебозавод №1. Там поставили отметку, что готовы взять, потом съездил на Сокол, на третий хлебозавод. Там тоже сказали, что готовы взять. Мне больше понравилось на хлебозаводе №3.
Дальше рассказывает мать Алексея Елена:
— Позвонила нам директор хлебозавода и пригласила на собеседование Алексея. Пришли с сыном к директору, поговорили, и она сказала, что парень хороший, подходит. И вот уже почти год он работает! Мне как маме «особого» парня это очень важно. Он попал в очень хороший коллектив, где не только при деле и зарабатывает деньги, но, самое главное — социализируется. Тут даже недавно было такое: я ему предложила подработать на другой работе. А он прямо в штыки: «Нет! Там коллектив мой, я только с ними!». Я даже удивилась. Хорошо, что конечно так вышло, я воспринимаю помощь центра занятости и ярмарку вакансий прямо как какое-то чудо. Все очень быстро решилось!
Ольга Белоглазова говорит, что история трудоустройства Алексея не удивительна. А с помощью недавно открывшегося Центра молодежной карьеры, такие истории и вовсе станут обыденностью. В Центре проводится огромная профориентационная работа, ребят знакомят с работой предприятий, помогают определить склонность к профессиям, учат правильно составлять «продающие резюме», эффективно проходить собеседования. Даже школьники не останутся без внимания. Нынешним летом многих трудоустроят, а тем, кто определяется с будущим — помогут в этом на ярмарке. Кстати, после той, первой ярмарки, 429 подростков в возрасте от 14 до 18 лет нашли временную работу.
Ярмарка вакансий прошлого года помогла найти работу жительнице Усманского района Вере Косенко. По специальности она повар, но работу ей предложили в теплицах «Овощи Черноземья». И вот она уже год работает овощеводом.
— Главным для меня была транспортная доступность места работы. У «Овощей Черноземья» собственные автобусы, которые проезжают и через наше село. Очень удобно. Все, что мне надо — выйти на дорогу и дождаться автобус предприятия. Работа интересная, не сложная, в теплицах всегда лето. Заработок зависит от тебя. Можно и 60 и 80 тысяч заработать. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, пенсионные отчисления, если заболел — бюллетень. Даже если просто устал, можно без проблем отпроситься на денек. А во время рабочего дня, он 8-часовой, каждые два часа — двадцатиминутный перерыв. И один час перерыв обычный, — рассказала GOROD48 Вера Косенко.
Одним словом, работы в регионе достаточно, выбирай на вкус.
Ольга Белоглазова считает, что получить новую профессию никогда не поздно. Даже отучиться на профессию тракториста есть возможность.
Липецкий областной центр занятости населения сотрудничает с такими учебными заведениями как РАНХиГС, Институт развития профессионального образования.
Кстати, 47 безработных с начала этого года обучаются на трактористов, водителей автомобилей и погрузчиков.
Ситуация же на рынке труда в Липецкой области не очень сложная. 2 821 человек с начала этого года обратились в службу занятости населения в поисках подходящей работы и 2044 — уже трудоустроены. В качестве безработных в регионе состоят на учете 1385 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%, — это второе место по ЦФО и третье по стране. В базе вакансий службы занятости более 15,5 тысячи свободных рабочих мест.
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