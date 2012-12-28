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сегодня, 10:36
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Заболеваемость внебольничными пневмониями оказалась в 1,8 раза выше среднего многолетнего показателя

Но на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Липецкой области сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями за январь-февраль этого года оказался на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, но в 1,8 раза выше среднего многолетнего показателя.

Среди заболевших 28% — это дети до 17 лет, 73% — взрослые. В группе риска находятся лица старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями.

«Внебольничная пневмония — это воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной. Внебольничную пневмонию вызывают разнообразные вирусы (коронавирус, вирус гриппа, метапневмовирус), бактерии (пневмококки, микоплазма, хламидии, гемофильная палочка и другие), а также различные виды грибов. Основные пути передачи – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно перенесенных вирусных заболеваний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Обычно острая пневмония проявляется следующими жалобами: повышение температуры тела, озноб, кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты), одышка – ощущение затруднения при дыхании, боли в грудной клетке при дыхании, увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных клеток. Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях: резкая слабость, отсутствие аппетита, боли в суставах, тахикардия (частый пульс), снижение артериального давления.

Cпособствует заболеванию несвоевременное обращение за медицинской помощью при перенесенном в легкой форме ОРВИ или другой хронической респираторной инфекции.
пневмония
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Комментарии (1)

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Гость
12 минут назад
что и требовалось доказать, а оправдания слабые.
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