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ДПС тормозит женщин-водителей, чтобы подарить тюльпаны
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66
17 минут назад
1

ДПС тормозит женщин-водителей, чтобы подарить тюльпаны

Автоледи получили поздравления с 8 марта от представителей суровой службы.

Сотрудники ДПС в центре Липецка дарили цветы женщинам-водителям.

В один из немногих дней в году при виде кокарды и жезла женские сердца не испуганно ёкали, а замирали в предвкушении чуда. Полицейские на площади Плеханово высматривали автомобили с дамами за рулём, тормозили их и вручали букеты.

Чуть раньше сюрприз поджидал и представительниц прекрасной половины, которые явились в областное ГИБДД для получения или замены прав. Вместе с документами им тоже дарили цветы.

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Цветочный патруль в центре Липецка

Правда, о работе в этот день автоинспекторы тоже не забывали. Каждой остановленной даме они успевали напомнить об основных рисках за рулём и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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Кстати, раздавали автоинспекторы желтые тюльпаны, которые считаются вестниками разлуки – так просто совпало или что-то хотели этим сказать?

Фото УМВД РФ по Липецкой области

ДПС
8 марта
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Комментарии (1)

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Плеханово
2 минуты назад
Это село, где дурка, а площадь - Плеханова.
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