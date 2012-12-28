ДПС тормозит женщин-водителей, чтобы подарить тюльпаны

Автоледи получили поздравления с 8 марта от представителей суровой службы.

Сотрудники ДПС в центре Липецка дарили цветы женщинам-водителям.

В один из немногих дней в году при виде кокарды и жезла женские сердца не испуганно ёкали, а замирали в предвкушении чуда. Полицейские на площади Плеханово высматривали автомобили с дамами за рулём, тормозили их и вручали букеты.

Чуть раньше сюрприз поджидал и представительниц прекрасной половины, которые явились в областное ГИБДД для получения или замены прав. Вместе с документами им тоже дарили цветы.



Цветочный патруль в центре Липецка



Правда, о работе в этот день автоинспекторы тоже не забывали. Каждой остановленной даме они успевали напомнить об основных рисках за рулём и необходимости соблюдения правил дорожного движения.





Кстати, раздавали автоинспекторы желтые тюльпаны, которые считаются вестниками разлуки – так просто совпало или что-то хотели этим сказать?

Фото УМВД РФ по Липецкой области