В Чаплыгине женщина отдала мошенникам 700 000 рублей за спасение дочери: дело дошло до суда

Потерпевшую от имени следователя убедили в том, что ее дочь совершила ДТП с тяжелыми последствиями и теперь ей грозит уголовная ответственность.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 18-летнего жителя Воронежской области в мошенничестве. По версии следствия, 31 августа прошлого года молодой человек стал участником типичной мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жительницу Чаплыгина по телефону от имени сотрудника следственного органа убедили в том, что ее дочь совершила дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями и теперь ей грозит уголовная ответственность. Потерпевшую постоянно держали на связи, и в конце концов соучастники убедили её передать для спасения дочери деньги. Обвиняемый приехал к женщине и забрал 700 000 рублей.Теперь по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительном сговору, с причинением ущерба гражданину в крупном размере» молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.