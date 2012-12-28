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сегодня, 14:58
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История с липецкой баней может дойти до генеральной прокуратуры

Проданное без обременения два года назад здание оказалось в центре скандала.

Сегодня в Липецк приехал журналист «Военного обозрения» Роман Скоморохов. Его заинтересовала история со сносом бани на улице Терешковой, 33а.



Напомним, в 2022 году здание вместе с земельным участком купил с торгов за 33,8 миллиона рублей воронежский бизнесмен. Тогда баня не имела никаких обременений, и покупатель собирался построить на ее месте два высотных дома.

21 февраля после обращения 16 жителей улицы Терешковой управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание выявленным объектом культурного наследия, а через два дня баню попытались снести. Снос остановили полицейские и сотрудники управления. Попытка сноса повторилась на следующий день.

— Ситуация неоднозначная. Как краевед — я за баню, — говорит липецкий краевед Иван Климов, по приглашению которого приехал журналист «Военного обозрения» Роман Скоморохов.

Иван Климов надеется, что привлечение внимания к бане поможет ее сохранить. Здание он показывает туристам во время экскурсии «Улетный Липецк», посвященной авиационной истории города. Баня, построенная предположительно в 20-х годах прошлого века — один из немногих сохранившихся объектов липецкой авиашколы.

Роман Скоморохов, специализирующийся на истории авиации Второй мировой войны, собирается обратиться с запросами в мэрию Липецка и генеральную прокуратуру о законности разрушения бани.

— Напишу, опубликую и будут следить за реакций, — говорит Роман Скоморохов.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области ситуацию вокруг бани пока не комментирует.

Здание бани ограждено забором. Никаких работ с ним не ведется.


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Комментарии (29)

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Как гость
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Доцентище
3 минуты назад
Верните Россинку
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неадекв женщ со вкус
12 минут назад
За спиной журналиста Скоморохова типичный липецкий пейзаж - пустыри, гаражи, унылые многоэтажки, беспорядочные заросли американского клёна! И развалины объекта культурного наследия! Красотищща!
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Путешественник
5 минут назад
На Детройт похоже.
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Гость
15 минут назад
Баня была продана без обременения, а это значит что владелец что хочет то и делает. Но здесь вопрос в другом, после первого разгона эксковаторщика ведь наверняка было доложено хозяину. Почему он не отменил снос? Кто-то из мэрии наверное на иголка сидит, деньги надо возвращать. Так как здание теперь историческое, и сделка не законная.
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НАДЕЖДА
24 минуты назад
Если позарез нужно что-то снести, Welcome- сносите долгострой на 20 мкр!!! Сил нет уже ходить по этому обледенелому коридору, уж хоть кто-нибудь купите эту землю!!!
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Вот
27 минут назад
это дааааааа !!!!!
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Лип
29 минут назад
А хочется спросить собственника, которого так защищают, он не знал что покупал? Все дружно деньги поделили и думали прокатит... А вот бывает и бумеранг
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Animal Planet.
13 минут назад
А хочется спросить тебя,ты статью внимательно читал(а)? Здание продали с торгов,которое на тот момент не имело обременений.Я считаю,что деньги покупателю нужно вернуть с процентами.
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Липчанин
32 минуты назад
Можно сделать из бани музей. В других городах один кирпичек остался и то хранят и восстанавливают. Липецк это город который был. Была минеральная вода с мозайкой фонтанчики, были вековые деревья в парке, поменяли на высохшие туи, были атракционы, был гранит, были кованные фонари и лавочки. Это город, который был.
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Наблюдатель
8 минут назад
Зато бывший Зелёный остров "откреативили": извели всю растительность и засыпали шлаком.
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неадекв женщ со вкус
9 минут назад
А ещё раньше это был курорт минеральных вод. Всё пустили под экскаватор. Руководят под лозунгом - зарабатывать надо сейчас, завтра, может, придется бежать в "недружественные страны".
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И не такое
34 минуты назад
записали тут.
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Критик
35 минут назад
Где эти прораб и экскаваторщик, которые лично сносили эту баню...Ответы, что им не довели о запрете сноса не пройдут.. Незнание закона не освобождает от ответственности.
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Ответ
30 минут назад
Ждут когда им возвратит 33,8 миллиона рублей , администрация города Липецка .
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Петрович
40 минут назад
Вот уж нашли обьект культуоного наследия. Другой вопрос надо ли строить на этом места дома. Мэрия в состоянии разобраться с учетом мнения жителей городка.
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