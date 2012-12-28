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Общество
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сегодня, 14:58
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История с липецкой баней может дойти до генеральной прокуратуры
Проданное без обременения два года назад здание оказалось в центре скандала.
Напомним, в 2022 году здание вместе с земельным участком купил с торгов за 33,8 миллиона рублей воронежский бизнесмен. Тогда баня не имела никаких обременений, и покупатель собирался построить на ее месте два высотных дома.
21 февраля после обращения 16 жителей улицы Терешковой управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание выявленным объектом культурного наследия, а через два дня баню попытались снести. Снос остановили полицейские и сотрудники управления. Попытка сноса повторилась на следующий день.
— Ситуация неоднозначная. Как краевед — я за баню, — говорит липецкий краевед Иван Климов, по приглашению которого приехал журналист «Военного обозрения» Роман Скоморохов.
Иван Климов надеется, что привлечение внимания к бане поможет ее сохранить. Здание он показывает туристам во время экскурсии «Улетный Липецк», посвященной авиационной истории города. Баня, построенная предположительно в 20-х годах прошлого века — один из немногих сохранившихся объектов липецкой авиашколы.
Роман Скоморохов, специализирующийся на истории авиации Второй мировой войны, собирается обратиться с запросами в мэрию Липецка и генеральную прокуратуру о законности разрушения бани.
— Напишу, опубликую и будут следить за реакций, — говорит Роман Скоморохов.
Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области ситуацию вокруг бани пока не комментирует.
Здание бани ограждено забором. Никаких работ с ним не ведется.
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