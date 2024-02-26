69-летняя ельчанка сгорела вместе со своим домом

А на заправке в Липецке вспыхнул «BMW 760».



Утром 24 февраля на улице Льняной в Ельце во время пожара в частном доме погибла 69-летняя женщина. Здание сгорело полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Всего за выходные дни пожарные получили 19 сообщений о возгораниях. Так, утром 23 февраля на улице Ударников в Липецке горел внедорожник «Мазда», огнем повреждено его лакокрасочное покрытие и остекление бокса рядом с машиной.В селе Боринское сгорела бесхозная постройка. Огонь уничтожил по одному садовому домику в СНТ «Металлург 3» и СНТ «Восход 6» в Липецке.24 февраля в Задонске на улице Свободы сгорел жилой дом. В Ельце по улице Кирова горел гараж — повреждена кровля и внутренняя отделка и пристройка на 20 квадратных метрах. Пожарные успели отстоять дом, надворную постройку и два автомобиля.В воскресенье на улице Липовской пожар вспыхнул в комнате многоквартирного жилого дома. Жильцы квартиры успели потушить огонь до приезда пожарных. В Усмани на улице Чернышевского загорелся торговый павильон, огонь уничтожил холодильную установку и повредил отделку павильона по всей площади. В Данкове на улице Чкалова горела квартира.Ночью 26 февраля липецкие пожарные тушили на улице 2-й Индустриальной 20-летний автомобиль «BMW 760», вспыхнувший на заправке. Огонь повредил моторный отсек машины.