Судя по ответам, липчане очень требовательны обстановке на работе.

Отвечая на вопрос, по какой причине вы отказались бы от работы, лишь очень немногие сказали, что таких причин нет.Самой популярной причиной отказа стала маленькая зарплата. Причем понятие маленькая у всех разное: от 40 000 до 100 000 рублей. Также липчане не хотят работать с самодуром-начальником, в коллективе, где сложилась неблагоприятная атмосфера. Были и такие, кто отказался от работы из-за того, что надо рано вставать.