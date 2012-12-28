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Говорит Липецк
596
сегодня, 09:21
7

По какой причине вы отказались бы от работы?

Судя по ответам, липчане очень требовательны обстановке на работе.

Отвечая на вопрос, по какой причине вы отказались бы от работы, лишь очень немногие сказали, что таких причин нет.

Самой популярной причиной отказа стала маленькая зарплата. Причем понятие маленькая у всех разное: от 40 000 до 100 000 рублей. Также липчане не хотят работать с самодуром-начальником, в коллективе, где сложилась неблагоприятная атмосфера. Были и такие, кто отказался от работы из-за того, что надо рано вставать.
ПозиТиV
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Водитель автобуса
11 минут назад
Пора искать другую работу, денег платят маловато.
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Человечность
26 минут назад
Экономист озвучил зарплату, которую люди должны получать. И он прав! Как жить на 25-30 тысяч в месяц взрослому человеку с ребенком?
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дилетант
47 минут назад
безусловный базовый доход в размере прожиточного минимума - каждому гражданину.
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здоровье
сегодня, 09:45
На всех каналах до детских мультиков --как готовить ,что готовить И как правильно съесть.Вдруг мимо рта.
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татьяна
сегодня, 09:35
А если начальство увидит этот ролик кто против него и его зарплаты ?Что-то мало работающих на государство. Одни пенсионеры --привыкли двигаться ,рано вставать,потому что пенсия минималка в основном
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Ну ну
2 минуты назад
Пенсия минималка? Ага! То там мошенникам полляма переведут то там лям а то и два.
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На себе проверено
55 минут назад
Если бы пенсионеры тратили бы пенсию исключительно на себя, а не на детей и внуков -- то на всё бы хватало, ну если не шиковать
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Фауст
сегодня, 09:34
От работы кони дохнут и трактора ломаются..
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