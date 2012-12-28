Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Говорит Липецк
596
сегодня, 09:21
7
По какой причине вы отказались бы от работы?
Судя по ответам, липчане очень требовательны обстановке на работе.
Самой популярной причиной отказа стала маленькая зарплата. Причем понятие маленькая у всех разное: от 40 000 до 100 000 рублей. Также липчане не хотят работать с самодуром-начальником, в коллективе, где сложилась неблагоприятная атмосфера. Были и такие, кто отказался от работы из-за того, что надо рано вставать.
0
0
0
1
1
Комментарии (8)