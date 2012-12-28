Ельчанка выдумала угон машины, чтобы спасти врезавшегося в забор мужа

Женщину оштрафовали на 20 000 рублей за ложный донос.

Ельчанку осудили и оштрафовали на 20 000 рублей по части 1 статьи 306 УК РФ за ложный донос о совершении преступления.22 октября прошлого года в дежурной части ОМВД России по городу Ельцу женщина написала заявление о том, что ее автомобиль пропал со стоянки возле дома. Но эти сведения не соответствовали действительности.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и рассказала, что ночью ей позвонил муж и сказал, что попал в ДТП, врезавшись в забор дома. Но мужчина на тот момент был лишен водительских права.Жена водителя попыталась договориться с хозяевами дома, в чей забор врезался автомобиль, чтобы те не вызывали полицейских. Но хозяин дома решить вопрос полюбовно отказался.Тогда женщина, пытаясь помочь мужу избежать ответственности, позвонила в службу «112» и сообщила, что их автомобиль угнали, после чего написала в полиции заявление о его пропаже.Штраф в доход государства по решению суда женщина будет выплачивать в рассрочку: четыре месяца она будет платить по 5000 рублей. Приговор ещё не вступил в силу.