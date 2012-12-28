Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Происшествия
606
сегодня, 16:37
Ельчанка выдумала угон машины, чтобы спасти врезавшегося в забор мужа
Женщину оштрафовали на 20 000 рублей за ложный донос.
22 октября прошлого года в дежурной части ОМВД России по городу Ельцу женщина написала заявление о том, что ее автомобиль пропал со стоянки возле дома. Но эти сведения не соответствовали действительности.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и рассказала, что ночью ей позвонил муж и сказал, что попал в ДТП, врезавшись в забор дома. Но мужчина на тот момент был лишен водительских права.
Жена водителя попыталась договориться с хозяевами дома, в чей забор врезался автомобиль, чтобы те не вызывали полицейских. Но хозяин дома решить вопрос полюбовно отказался.
Тогда женщина, пытаясь помочь мужу избежать ответственности, позвонила в службу «112» и сообщила, что их автомобиль угнали, после чего написала в полиции заявление о его пропаже.
Штраф в доход государства по решению суда женщина будет выплачивать в рассрочку: четыре месяца она будет платить по 5000 рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
0
0
0
1
6
Комментарии