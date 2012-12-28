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сегодня, 14:19
4

Добровольных пожарных региона будут страховать на 100 тысяч рублей

Сегодня комитете по законодательству и правовым вопросам принял изменения закона о гарантиях правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей. 

Как сообщает пресс-служба областного Совета, документом предлагается осуществить личное страхование добровольных пожарных и установить размер страховой выплаты суммой до 100 тысяч рублей. В случае гибели добровольцев выплату смогут получить их семьи.

«Расходы на страхование возьмет на себя областной бюджет. В 2024 году они составят более 680 тысяч рублей, исходя из размера страхового взноса на одно застрахованное лицо в сумме 1944 рубля», — рассказали в областном Совете.

В Липецкой области 350 пожарных-добровольцев. Ранее их страхование за счет регионального бюджета не осуществлялось.

—  Законопроектом также предусматривается увеличение денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей с 10 до 25 тысяч рублей, — добавил спикер облсовета Владимир Сериков.

Закрепить решение комитета предстоит сессии облсовета.
пожарные
областной Совет
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Позор да и только
сегодня, 17:55
Отдаст герой жизнь ( не дай Бог), и на эти 100 тысяч даже толком не похорнишь.
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Правда
сегодня, 16:04
Да гори оно огнём,всё равно в лес запрещают ходить.
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Кузькин отец
сегодня, 15:03
Маловато будет!
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Баба
сегодня, 14:56
А лесников тоже будут страховать и поощрять они ведь все лето там где горит?
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