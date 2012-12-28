Добровольных пожарных региона будут страховать на 100 тысяч рублей

Сегодня комитете по законодательству и правовым вопросам принял изменения закона о гарантиях правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей.





Как сообщает пресс-служба областного Совета, документом предлагается осуществить личное страхование добровольных пожарных и установить размер страховой выплаты суммой до 100 тысяч рублей. В случае гибели добровольцев выплату смогут получить их семьи.«Расходы на страхование возьмет на себя областной бюджет. В 2024 году они составят более 680 тысяч рублей, исходя из размера страхового взноса на одно застрахованное лицо в сумме 1944 рубля», — рассказали в областном Совете.В Липецкой области 350 пожарных-добровольцев. Ранее их страхование за счет регионального бюджета не осуществлялось.— Законопроектом также предусматривается увеличение денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей с 10 до 25 тысяч рублей, — добавил спикер облсовета Владимир Сериков.Закрепить решение комитета предстоит сессии облсовета.