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Общество
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сегодня, 14:19
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Добровольных пожарных региона будут страховать на 100 тысяч рублей
Сегодня комитете по законодательству и правовым вопросам принял изменения закона о гарантиях правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей.
«Расходы на страхование возьмет на себя областной бюджет. В 2024 году они составят более 680 тысяч рублей, исходя из размера страхового взноса на одно застрахованное лицо в сумме 1944 рубля», — рассказали в областном Совете.
В Липецкой области 350 пожарных-добровольцев. Ранее их страхование за счет регионального бюджета не осуществлялось.
— Законопроектом также предусматривается увеличение денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей с 10 до 25 тысяч рублей, — добавил спикер облсовета Владимир Сериков.
Закрепить решение комитета предстоит сессии облсовета.
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