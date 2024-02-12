21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Спорт
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вчера, 21:15
«Металлург» пока не забивает на сборах
Правда, моментов в игре с костромским «Спартаком» было создано предостаточно.
В этой игре в центре обороны «сталеваров» дебютировал Алексей Гречкин из новороссийского «Черноморца», с которым накануне был заключён контракт на полтора года.
Кроме того, главный тренер Сергей Машнин выпустил обоих футболистов, которые приехали на просмотр — левого крайнего защитника Степана Комара (17.03.2003, 181 см, 70 кг.) из «Краснодара-2» и опорного хавбека Даниила Тюменцева (14.02.1997, 171 см, 70 кг) из столичного «Чертаново».
Степан Комар
Из-за травм не смогли принять участие в матча форвард Роман Янушковский, хавбека Никита Дорофеев и Дмитрий Пахомов, причём последний получил повреждение на заключительной тренировке перед матчем.
Зато вернулся в строй лидер атак Артур Арустамян, пропустивший оба матча на прошлом сборе в Лоо. И дело в атаке у «Металлурга» пошло. Арустамян выводил на ударную позицию сначала Максима Болдырева, а затем — Дениса Сёмина, но те распорядились мячом неудачно. Полезно смотрелся Тюменцев, который хорошо исполнял стандарты.
Новичок Даниил Тюменцев
Тем не менее, несмотря на ощутимое преимущество «Металлурга», первый тайм закончился «по нулям».
В перерыве, чтобы дать игровую практику всем футболистам, Машнин снял с матча Арустамяна и заменил ещё шестерых игроков. В частности, перекроенной оказалась линия обороны, и в самом начале второго тайма она дала сбой – защитник Александр Крикуненко попытался отдать пас назад вратарю, а на деле вышел чуть ли не удар по своим воротам. Голкипер Александр Кобзев в броске отбил мяч, но дежуривший тут как тут форвард Ислам Евлоев спокойно поразил цель — 1:0.
«Металлург» ринулся отыгрываться. Были моменты у Максима Григорьева и Сергея Мосияна. Но на 82-й минуте сработало старое футбольное правило — вышедший на замену вратарь Дмитрия Вялов не добрался до мяча на выходе и находящийся на просмотре в «Спартаке» защитник Вадим Милютин головой забил второй мяч — 2:0.
Даже оставшегося времени хватило бы «Металлургу», чтобы сравнять счёт. Вновь бил Григорьев — среагировал вратарь, Мосиян едва не успел на добивание. После розыгрыша углового Тюменцев крутил мяч в дальний угол — голкипер выудил мяч из «девятки».
Любопытно, что после матча с «Металлургом» спартаковсцы другим составом успели сыграть ещё и с представителем первой лиги «КАМАЗом» из набережных Челнов, которому уступили — 2:3.
Напомним, ранее на прошлом сборе в Лоо, что под Сочи, липчане разошлись миром с «Форте» из Таганрога – 0:0 и уступили ульяновской «Волге» — 0:1. Три игры — ноль голов, но Сергей Машнин не склонен драматизировать ситуацию.
— Команда всё три матча проводила под нагрузкой. Победа в контрольных матчах может пощекотать самолюбие, но, по сути – результат в них не важен. Мы двигаемся по своему плану и готовимся не с очередному спаррингу, а к первой игре сезона 3 марта, - сказал наставник, — Что же касается игры со «Спартаком»… Первый тайм провели на хорошем уровне, во втором подвели собственные ошибки. Лучше ошибиться в товарищеских встречах, чем в официальных, для того мы сейчас и играем. Порадовало, что начали создавать больше моментов. Раз создаём — значит, всё делаем правильно. А голы придут.
Сергей Машнин уверен в своей команде
14 февраля липчане сыграют с омском «Иртышом», а 22 февраля — с ивановским «Текстильщиком. Кроме того, Машнин и Ко ищут соперника на 18 февраля, но он пока неизвестен.
Металлург (Липецк) — Спартак (Кострома) — 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 — Евлоев, 48. 0:2 Милютин, 82.
«Металлург»: А.Кобзев (Вялов, 65), Лапшов (Смирных, 77), Войдель (Крикуненко, 46), Гречкин (И.Коротких, 46), Рыбин (Елеев, 46), Комар (Мосиян, 57), Тюменцев (Рыбин, 46; Тюменцев, 57), Черняков (Жуковский, 65), М.Болдырев (И.Глебов, 46), Арустамян (Максимчук, 46), Д.Сёмин (М.Григорьев, 46).
Судья Гюнеш (Турция).
Белек. Спорткомплекс Fanatic Tour.
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