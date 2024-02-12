«Металлург» пока не забивает на сборах

Правда, моментов в игре с костромским «Спартаком» было создано предостаточно.





Первый контрольный матч на сборе в Турции липецкие футболисты проиграли «Спартаку» из Костромы – 0:2.В этой игре в центре обороны «сталеваров» дебютировал Алексей Гречкин из новороссийского «Черноморца», с которым накануне был заключён контракт на полтора года.Кроме того, главный тренер Сергей Машнин выпустил обоих футболистов, которые приехали на просмотр — левого крайнего защитника Степана Комара (17.03.2003, 181 см, 70 кг.) из «Краснодара-2» и опорного хавбека Даниила Тюменцева (14.02.1997, 171 см, 70 кг) из столичного «Чертаново».Из-за травм не смогли принять участие в матча форвард Роман Янушковский, хавбека Никита Дорофеев и Дмитрий Пахомов, причём последний получил повреждение на заключительной тренировке перед матчем.Зато вернулся в строй лидер атак Артур Арустамян, пропустивший оба матча на прошлом сборе в Лоо. И дело в атаке у «Металлурга» пошло. Арустамян выводил на ударную позицию сначала Максима Болдырева, а затем — Дениса Сёмина, но те распорядились мячом неудачно. Полезно смотрелся Тюменцев, который хорошо исполнял стандарты.Тем не менее, несмотря на ощутимое преимущество «Металлурга», первый тайм закончился «по нулям».В перерыве, чтобы дать игровую практику всем футболистам, Машнин снял с матча Арустамяна и заменил ещё шестерых игроков. В частности, перекроенной оказалась линия обороны, и в самом начале второго тайма она дала сбой – защитник Александр Крикуненко попытался отдать пас назад вратарю, а на деле вышел чуть ли не удар по своим воротам. Голкипер Александр Кобзев в броске отбил мяч, но дежуривший тут как тут форвард Ислам Евлоев спокойно поразил цель — 1:0.«Металлург» ринулся отыгрываться. Были моменты у Максима Григорьева и Сергея Мосияна. Но на 82-й минуте сработало старое футбольное правило — вышедший на замену вратарь Дмитрия Вялов не добрался до мяча на выходе и находящийся на просмотре в «Спартаке» защитник Вадим Милютин головой забил второй мяч — 2:0.Даже оставшегося времени хватило бы «Металлургу», чтобы сравнять счёт. Вновь бил Григорьев — среагировал вратарь, Мосиян едва не успел на добивание. После розыгрыша углового Тюменцев крутил мяч в дальний угол — голкипер выудил мяч из «девятки».Любопытно, что после матча с «Металлургом» спартаковсцы другим составом успели сыграть ещё и с представителем первой лиги «КАМАЗом» из набережных Челнов, которому уступили — 2:3.Напомним, ранее на прошлом сборе в Лоо, что под Сочи, липчане разошлись миром с «Форте» из Таганрога – 0:0 и уступили ульяновской «Волге» — 0:1. Три игры — ноль голов, но Сергей Машнин не склонен драматизировать ситуацию.— Команда всё три матча проводила под нагрузкой. Победа в контрольных матчах может пощекотать самолюбие, но, по сути – результат в них не важен. Мы двигаемся по своему плану и готовимся не с очередному спаррингу, а к первой игре сезона 3 марта, - сказал наставник, — Что же касается игры со «Спартаком»… Первый тайм провели на хорошем уровне, во втором подвели собственные ошибки. Лучше ошибиться в товарищеских встречах, чем в официальных, для того мы сейчас и играем. Порадовало, что начали создавать больше моментов. Раз создаём — значит, всё делаем правильно. А голы придут.14 февраля липчане сыграют с омском «Иртышом», а 22 февраля — с ивановским «Текстильщиком. Кроме того, Машнин и Ко ищут соперника на 18 февраля, но он пока неизвестен.0:1 — Евлоев, 48. 0:2 Милютин, 82.«Металлург»: А.Кобзев (Вялов, 65), Лапшов (Смирных, 77), Войдель (Крикуненко, 46), Гречкин (И.Коротких, 46), Рыбин (Елеев, 46), Комар (Мосиян, 57), Тюменцев (Рыбин, 46; Тюменцев, 57), Черняков (Жуковский, 65), М.Болдырев (И.Глебов, 46), Арустамян (Максимчук, 46), Д.Сёмин (М.Григорьев, 46).Судья Гюнеш (Турция).Белек. Спорткомплекс Fanatic Tour.