Происшествия

сегодня, 16:23

В садовом домике взорвался газовый баллон

1386
#пожар
2
В садовом домике взорвался газовый баллон

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Сегодня в районе Сокола в Липецке в СНТ «Завод пусковых двигателей» загорелся садовый домик. Одна из версий —причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались три отделения пожарной техники. 

Фото - vk.com/syetolog98
1386
#пожар
2

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