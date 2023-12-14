Происшествия
сегодня, 16:23
В садовом домике взорвался газовый баллон
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Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Сегодня в районе Сокола в Липецке в СНТ «Завод пусковых двигателей» загорелся садовый домик. Одна из версий —причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
На тушение пожара привлекались три отделения пожарной техники.
Фото - vk.com/syetolog98
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
На тушение пожара привлекались три отделения пожарной техники.
Фото - vk.com/syetolog98
1386