В садовом домике взорвался газовый баллон

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Сегодня в районе Сокола в Липецке в СНТ «Завод пусковых двигателей» загорелся садовый домик. Одна из версий —причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.На тушение пожара привлекались три отделения пожарной техники.