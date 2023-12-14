Новая напасть: мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам

В трех случаях из четырех техника «Экопрома» на может заехать на контейнерные площадки. Мусоровозам мешают сугробы и частные автомобили.

Сильные снегопады вызвали в Липецке еще одну напасть: региональный оператор по вывозу мусора, частичного не может выполнить свои обязательства. Об этом GOROD48 рассказал начальник автоколонны по вывозу ТКО компании «ЭкоПром-Липецк» Александр Кривопуск.Александр Кривопуск пока не располагает полной информацией о том, как сегодня обстоят дела с вывозом мусора, но вчера в 75% случаев мусоровозы не смогли полностью вывезти бытовые отходы с контейнерных площадок:— Нет возможности подъехать к площадкам из-за сугробов или из-за того, что расчищенные управляющими компаниями площадки заставлены машинами жильцов многоэтажек. У нас уже были случаи, когда при маневрировании техника цепляла эти машины. Если такое происходит, мусоровоз надолго застревает на месте ДТП, ведь автоинспекторы не спешат на такие вызовы, а владельцы машин редко соглашаются разойтись по европротоколу.В городе полно контейнерных площадок, к которым из-за их переполненности даже не подойти. И жители города вынужденно оставляют пакеты с мусором на снегу.— Если Липецк сегодня вечером накроет мощным снегопадом, как об этом уже предупреждает липецкий ЦГМС, то в пятницу нас ждет мусорный коллапс, — прогнозирует Александр Кривопуск.В свою очередь, городской департамент развития территории использует мобильный комплекс фотофиксации «Дозор-М» для регистрации автомобилей, перекрывающих доступ к мусоркам. Комплекс уже сделал фотографии 43 нарушений части второй ст. 5.11 КоАП Липецкой области.— Полученные данные мы отправляем в полицию, устанавливаем собственников таких машин, которые получат от нас «письма счастья», — сообщили GOROD48 в департаменте.Санкция ч.2 ст. 5.11 КоАП РФ («Осуществление действий, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий») для препятствующих либо создающих помехи деятельности специализированной организации по сбору и вывозу бытового мусора и твердых коммунальных отходов из мест их временного складирования предполагает штраф на граждан в размере до 3 000 рублей, на должностных лиц — до 10 000 рублей, на юридических лиц — до 50 000 тысяч рублей.