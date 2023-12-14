Общество

сегодня, 14:43

Новая напасть: мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам

19 1241
#снег #дороги #дворы
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Новая напасть: мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам

В трех случаях из четырех техника «Экопрома» на может заехать на контейнерные площадки. Мусоровозам мешают сугробы и частные автомобили.

Сильные снегопады вызвали в Липецке еще одну напасть: региональный оператор по вывозу мусора, частичного не может выполнить свои обязательства. Об этом GOROD48 рассказал начальник автоколонны по вывозу ТКО компании «ЭкоПром-Липецк» Александр Кривопуск.

Александр Кривопуск пока не располагает полной информацией о том, как сегодня обстоят дела с вывозом мусора, но вчера в 75% случаев мусоровозы не смогли полностью вывезти бытовые отходы с контейнерных площадок:

— Нет возможности подъехать к площадкам из-за сугробов или из-за того, что расчищенные управляющими компаниями площадки заставлены машинами жильцов многоэтажек. У нас уже были случаи, когда при маневрировании техника цепляла эти машины. Если такое происходит, мусоровоз надолго застревает на месте ДТП, ведь автоинспекторы не спешат на такие вызовы, а владельцы машин редко соглашаются разойтись по европротоколу.

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В городе полно контейнерных площадок, к которым из-за их переполненности даже не подойти. И жители города вынужденно оставляют пакеты с мусором на снегу.

— Если Липецк сегодня вечером накроет мощным снегопадом, как об этом уже предупреждает липецкий ЦГМС, то в пятницу нас ждет мусорный коллапс, — прогнозирует Александр Кривопуск.

В свою очередь, городской департамент развития территории использует мобильный комплекс фотофиксации «Дозор-М» для регистрации автомобилей, перекрывающих доступ к мусоркам. Комплекс уже сделал фотографии 43 нарушений части второй ст. 5.11 КоАП Липецкой области.

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— Полученные данные мы отправляем в полицию, устанавливаем собственников таких машин, которые получат от нас «письма счастья», — сообщили GOROD48 в департаменте.

Санкция ч.2 ст. 5.11 КоАП РФ («Осуществление действий, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий») для препятствующих либо создающих помехи деятельности специализированной организации по сбору и вывозу бытового мусора и твердых коммунальных отходов из мест их временного складирования предполагает штраф на граждан в размере до 3 000 рублей, на должностных лиц — до 10 000 рублей, на юридических лиц — до 50 000 тысяч рублей.
19 1241
#снег #дороги #дворы
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Комментарии (19)

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Блин

3 минуты назад
Какой день новости про снег, про снег и опять про снег. Обычно всё всплывает по весне, а тут работа администрации всплыла со снегом. Как будто у нас не снег зимой выпал, а торнадо пронеслось
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Ответ

6 минут назад
Юлич, не плати, и точка.
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Да это я так..

6 минут назад
Ответ, сидят тут ищут дураков. Кто с лопатами их работу делать пойдет. Да еще и платить им ежемесячно)))
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Сергей

17 минут назад
А оплату за услугу они продолжают брать как положено?
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Премудрый пескарь

17 минут назад
Это не новая напасть - это та же самая. Город не готов к снегу в зимний период. Можно перечислять всех неготовых, но результат не изменится. Спецтехники явно не хватает, водители не могут круглосуточно сидеть за баранкой. За использованием спецтехники надо следить, а не графики на компе сочинять, надо... надо... работать чиновникам!
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Юлич

19 минут назад
Не платить и точка
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Ответ

28 минут назад
А где деньги на, на содержание жилья. Это же очевидно.
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Гость

33 минуты назад
А как же не платить вовремя,ведь деректорам УК нужно очень много денег на всё
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Терпильцы

38 минут назад
Не забывайте оплачивать все счета за коммунальные услуги во время и в полном объеме.
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А где деньги на

41 минуту назад
ЭхЮ, содержание жилья? Они на что тратяться?
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