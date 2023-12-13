У 74-летней пенсионерки украли 50 000 рублей и золотые сережки

23-летняя девушка прикинулась покупательнице дома.

23-летняя девушка из Орловской области обокрала 74-летнюю пенсионерку в Елецком районе. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемая приехала на машине в деревню, зашла в дом к пенсионерке и завела разговор о его возможной покупке дома, а затем попросила угостить чаем.Пока хозяйка была на кухне, подозреваемая проверила содержимое комода и похитила из деревянной шкатулки 50 000 рублей и золотые сережки. Всего пенсионерке был причинён ущерб в 85 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушка уже возместила ущерб, хотя серёжки она уже успела продать за 5 000 рублей. Тем не менее, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.