Происшествия

51 минуту назад

У 74-летней пенсионерки украли 50 000 рублей и золотые сережки

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#кража
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У 74-летней пенсионерки украли 50 000 рублей и золотые сережки

23-летняя девушка прикинулась покупательнице дома.

23-летняя девушка из Орловской области обокрала 74-летнюю пенсионерку в Елецком районе. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемая приехала на машине в деревню, зашла в дом к пенсионерке и завела разговор о его возможной покупке дома, а затем попросила угостить чаем.

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Пока хозяйка была на кухне, подозреваемая проверила содержимое комода и похитила из деревянной шкатулки 50 000 рублей и золотые сережки. Всего пенсионерке был причинён ущерб в 85 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушка уже возместила ущерб, хотя серёжки она уже успела продать за 5 000 рублей. Тем не менее, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
2 315
#кража
2

Комментарии (2)

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Кот в валеках

10 минут назад
Ни совести у людей ни морали :( Как можно? Пожелых людей обворовывать?
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Майор Анискин

25 минут назад
Хорошо бы ей пятерка не только грозила, но и прилетела!
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Бизнес

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