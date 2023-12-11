Около 400 ельчан прошли диагностику сосудистых заболеваний на современном оборудовании

Жителям второго по численности города области теперь не надо ездить в Липецк для медицинских исследований.



Более 380 жителей Ельца и прикрепленных районов прошли исследования на сердечно-сосудистые заболевания в новом отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Елецкой городской больницы №1. Для исследований применяется современный ангиографический комплекс отечественного производства. За одной такой операцией наблюдал GOROD48.Ангиограф установлен в структурном подразделении сосудистого центра — отделении неотложной кардиологии. С помощью ангиографа медики могут оценить состояние сосудов пациентов, выявить их различные патологии и назначить максимально эффективное лечение. По словам врачей, это оборудование также помогает провести лечебное воздействие малотравматичным способом посредством внутрисосудистого доступа.На наших глазах в операционную пришел пациент и буквально через 20 минут медики определили причину развития ишемической болезни сердца у данного пациента. Врач, одетый в специальный защитный фартук, ввел через артерию специальный зонд, который со стороны похож на проволоку. В этот момент его коллеги на мониторах в соседнем помещении наблюдали, как рентген-контрастное вещество заполняет артерии сердца и проходит по сосудам и отмечали необходимые показатели. За внешней простотой процесса скрываются определенные риски, которые нивелируются профессионализмом врачей.— Вы наблюдали диагностическую коронарографию. Это исследование позволяет не только выявить патологию, но и сразу провести некоторые виды операций в один этап.Раньше такие пациенты могли получать помощь только через открытую хирургию, то есть доступ был через грудную клетку — это травматично, а сейчас возможно выполнение через один маленький прокол. Оборудование позволяет лечить людей при инфаркте миокарда, остром коронарном синдроме, ишемической болезни сердца, атеросклерозе артерий нижних конечностей и других заболеваниях, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Владимир Никита.По его словам, ранее елецкие пациенты направлялись в Липецк, теперь же и они и жители Елецкого района и близлежащих муниципалитетов могут получать современную качественную медицинскую помощь фактически на месте. Сначала в Елец приезжали работать и делиться опытом коллеги из Липецка, а полноценная работа елецких специалистов началась с апреля 2023 года. Для работы на новом оборудовании они также прошли полугодовое обучение в Рязани. Но обучение продолжается, поэтому в сложных случаях разбираются липецкие специалисты.— Пациенты довольны. Например, одной ельчанке необходимо было пройти исследование для протезирования сердечного клапана в Москве. Теперь ей не придется терять время на поездку в Липецк, — рассказал Владимир Никита.Кстати, городская больница № 1 — ведущее многопрофильное учреждение Ельца. Инфраструктура больницы включает в себя пять межмуниципальных центров: сосудистый, травматологический, офтальмологический, акушерско-гинекологический и эндоскопический. В клинике работают 120 врачей, 400 средних медицинских работников, более 300 человек младшего и прочего медицинского персонала. Количество прикрепленного населения составляет 170 тысяч человек, проживающих как в Ельце, так и в близлежащих муниципальных районах. Напомним, отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения появилось здесь по инициативе правительства Липецкой области за счет средств регионального бюджета. Ключевая задача проекта — обеспечить достижение национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в Липецкой области прежде всего за счет сокращения преждевременной и предотвратимой смертности.