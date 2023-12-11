Происшествия

52 минуты назад

60-летняя липчанка хотела улучшить качество связи и лишилась миллиона рублей

9 599
#мошенничество
1
60-летняя липчанка хотела улучшить качество связи и лишилась миллиона рублей

Женщину обманули «оператор сотовой связи» и «сотрудник ФСБ».

5 декабря 60-летней липчанке позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о необходимости срочно заменить сим-карту для улучшения качества связи. Женщина поверила и продиктовала поступающие ей коды подтверждений.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, после «оператора сотовой связи» с женщиной связался лжесотрудник ФСБ и сообщил о несанкционированном кредите, оформленном на её имя. Женщина по его совету перевела со своих трёх счетов 1 050 000 рублей на указанные мошенниками реквизиты.
9 599
#мошенничество
1

Комментарии (10)

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Гость

9 минут назад
Бабка Прасковья,вот вас и обувают,коль не жалеете денег
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Бабка Прасковья

20 минут назад
А кто написал, что мы на связи и интернете экономить стали!? Ничего мы ради связи и интернета не жалеем!
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Липецкие басни

24 минуты назад
Вот это прокачала связь! Поздравляю!
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Прохожий

30 минут назад
Пока Ростелеком, он же Теле 2 звонит со страшнойсилой с утра до вечера всем без разбора, что бы проинформировать ..., рано или поздно найдется гражданин, который продиктует и введет все на свете.
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555

38 минут назад
Денег до хрена а все плачутся что их нет
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Вот вопрос

38 минут назад
Я так и не понял, а качество связи улучшилось?
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Марина

38 минут назад
В 60 лет можно оценивать свои действия и их последствия. Может быть и нет.
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7

42 минуты назад
Вот это,развод!Мозгов нет,даже у 60-летних,вроде,еще,не 80
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Депутат

44 минуты назад
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое..........
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