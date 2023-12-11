60-летняя липчанка хотела улучшить качество связи и лишилась миллиона рублей

Женщину обманули «оператор сотовой связи» и «сотрудник ФСБ».

5 декабря 60-летней липчанке позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о необходимости срочно заменить сим-карту для улучшения качества связи. Женщина поверила и продиктовала поступающие ей коды подтверждений.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, после «оператора сотовой связи» с женщиной связался лжесотрудник ФСБ и сообщил о несанкционированном кредите, оформленном на её имя. Женщина по его совету перевела со своих трёх счетов 1 050 000 рублей на указанные мошенниками реквизиты.