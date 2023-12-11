В России

52 минуты назад

Кабмин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

27
#лечебные продукты #дети-инвалиды

В список добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот,

С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на 8 позиций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в обновлённом перечне – 111 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, - говорится на сайте правительства.

Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Такие продукты закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает Правительство.

В 2023 году кабмин усовершенствовал порядок формирования этого перечня, разрешив вносить в него изменения два раза в год (в два раза чаще, чем ранее), в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжёлыми заболеваниями.

"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 11 декабря.
27
#лечебные продукты #дети-инвалиды

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

Еще в рубрике

Большая часть работодателей в будущем году планирует повысить зарплаты сотрудникам
#зарплата #экономика
Большая часть работодателей в будущем году планирует повысить зарплаты сотрудникам

12 минут назад

В России
С госпредприятий новых регионов временно не будут взыскивать долги
#долги #мораторий
С госпредприятий новых регионов временно не будут взыскивать долги

сегодня, 13:09

В России
Минпромторг предлагает контролировать сделки с интеллектуальной собственностью
#сделки #ИС
Минпромторг предлагает контролировать сделки с интеллектуальной собственностью

сегодня, 12:14

В России
В Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки
#яйца #экономика
В Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки

сегодня, 11:29

В России
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
#ВСУ #атака
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

сегодня, 10:46

В России
В РФ заработали новые правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
#загранпаспорт #выезд за границу
В РФ заработали новые правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

сегодня, 09:59

В России