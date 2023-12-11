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52 минуты назад
Кабмин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
В список добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот,
С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на 8 позиций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Всего в обновлённом перечне – 111 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, - говорится на сайте правительства.
Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Такие продукты закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает Правительство.
В 2023 году кабмин усовершенствовал порядок формирования этого перечня, разрешив вносить в него изменения два раза в год (в два раза чаще, чем ранее), в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжёлыми заболеваниями.
"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 11 декабря.
Всего в обновлённом перечне – 111 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, - говорится на сайте правительства.
Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Такие продукты закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает Правительство.
В 2023 году кабмин усовершенствовал порядок формирования этого перечня, разрешив вносить в него изменения два раза в год (в два раза чаще, чем ранее), в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжёлыми заболеваниями.
"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 11 декабря.