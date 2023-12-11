Сегодня в Липецке: начало масочного режима, выставки, резиденция Деда Мороза открыта

Липчан ждут мероприятия ко Дню конституции, фильм о победе Гарри Поттера над Тем, кого нельзя называть, выставки.
Снежно и морозно
Днём столбик термометра покажет от -5 до -7 градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 69, 71, 73, 74а, 74б, 75, 76, 76а/1, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Качалова, 1 ,4, 6 ,3, 5, 6, 7 ,8, 10; Мусоргского, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12, 12а; Тельмана, 164, 164ст.1; в переулке Попова, 1, 3, 4/8, 5, 6.
Отключение света
С 9:00 до 13:00 выключат электроэнергию на улице Индустриальной и на проспекте Победы, 2.
С 9:00 до 14:00 погрузятся во мрак улицы Берзина, д. 9, 9а; Звёздная, 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 16/2;
С 9:00 до 17:00 повернул рубильники в частном секторе улиц Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского.
Самое большое отключение ждёт липчан с 12:00 до 16:00 на улицах Баумана, 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21, 22, 30-197, 203-299, 301-313, 333, 333/1, 333/11, 333/14, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9-379; Еловой, . 8,61; в садоводчествах «Сокол-2», 384, 388, 415, 430, 435, 437, 442, 449, 453, 481, 483, 496, 508, 522, 552, 564, 570, 574, 577, 582, 590, 592, 593, 600, 605, 609, 638, 650, 690, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 70, 740, 746, 773, 775, 793; «Сокол-3», 570, 574, 583, 586, 587, 589, 598, 603, 605, 609, 611, 618, 621, 623, 631, 633, 634, 636, 638, 639, 640, 650, 653, 658.
С 13:00 до 16:00 не будет света на улицах 2-й Крымской, 7-36; 50 лет НЛМК, 31в; Верхней, 5-47а; Комсомольской, 4-99а; Кооперативной, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11; Фрунзе, 90, 93; Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 21, 23; Шмидта, д. 20, 22, 24, 25; на Комсомольском проезде, 3, 4, 5, 9,11, 13, 15, 16; в переулке Джамбула, 3-16.
Пробки
Сегодня будет достаточно отъехать от дома на несколько сотен метров, чтобы убедиться, что понедельник – день тяжелый, начиная с ситуации на дорогах.
Уже к 7 утра на пересечении улиц Московской и Товарного проезда пробки в обоих направлениях, трудно проехать и по кольцевой Воронежского шоссе, а также по примыкающему к нему участку улицы Катукова – там везде заторы, обозначенные на электронных картах красным цветом. Желтых участков с раннего утра видимо-невидимо. Выход у водителей только один – перед поездкой изучить «Яндекс-пробки» или похожие приложения, чтобы потом попытаться проскочить пока дорожная обстановка не ухудшится.
С сегодняшнего дня липчанам рекомендовано носить маски
Сегодня в Липецке начинают действовать ограничительные меры, о которых мэр Евгения Уваркина объявила ещё в субботу.
Граждан призывают носить маски в общественных местах, в том числе – в транспорте. Мера пока носит рекомендательный характер, людей призывают позаботиться о своём здоровье и благополучии окружающих. Кроме того, с 11 декабря в Липецке запретят проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей. В организациях спорта, культуры и искусства будут разрешены только индивидуальные занятия.
Градоначальница объяснила введение непопулярных мер сложной эпидемиологической обстановкой, и выразила надежду, что 10 дней «масочного аскетизма» - до 21 декабря помогут липчанам улучшить ситуацию и продлевать ограничения на период новогодних утренников не придётся.
Конституция, которую мы любим
Завтра в России будут отмечать День конституции, а мероприятия по поводу основного закона начнутся в Липецке уже сегодня.
В ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) в 16:00 состоится познавательная викторина, посвящённая Дню конституции (0+). А в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 11:00 – диспут «Твои права и обязанности» (0+).
Гарри всё-таки победил
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 завершат «поттериаду» просмотром заключительного фильма о юном волшебнике «Гарри Поттер и Дары смерти, часть 2». Великобритания, США, 2011. Режиссёр Дэвид Йейтс (16+).
В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.
Кадр из кинофильма
Напомним, что все части саги о Гарри в «Библиотеке» смотрели раз в неделю на протяжении почти двух месяцев.
Выставки
Куда ещё сходить в период ограничительных мер? Навестить можно, например, художественные выставки, благо для просмотра картин не обязательно собираться толпой. О действующих экспозициях мы уже писали, перечислим их ещё раз.
В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) работает персональная выставка елецкого мастера кисти Юрия Аносова «Провинциальный пейзаж» (0+). Посетить её можно с 8:30 до 17:30.
В липецком Домемузыки (ул. Осипенко, 18) действует выставка липецких городских пейзажей Натальи Дмитриевой «Времена года» (6+). Работает с 10:00 до 18:00.
В художественной школе имени В.Сурикова (Циолковского, 27) гостей приглашают на выставку, посвященную 130-летию Владимира Маяковского (16+). Заглянуть можно с 8:00 до 21:00.
В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) действует персональная выставка Светланы Немонтовой «Женщины танцуют» (12+). Здесь вас ждут с 10:00 до 19:00.
Резиденция Деда Мороза открыта (0+)
А ещё в Липецке открылась резиденция главного новогоднего волшебника. По традиции, Дед Мороз расквартировался в Нижнем парке, где временно занял путевой домик Петра I.
В этом году терем стал еще больше, здесь появились новые интересные пространства: ярмарка новогодних игрушек, праздничные фотозоны, настоящий ледяной тоннель, который ведет в главное пространство ‒ терем Деда Мороза.
Первые гости уже успели познакомиться с самим бородатым Дедушкой и его помощницами - внучкой Снегурочкой и главным символом Нового года ‒ Дракошей. Резиденция будет работать до 8 января в будние с 16:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням – с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. 31 декабря сокращенный день (Дедушке нужно успеть разнести подарки детям) – с 11:00 до 134:00, 1 января – с 16:00-20:00.
Конкурс поэтов
Чем ещё можно занять себя в период санитарных ограничений? Например, сочинить стихи. А лучшие произведения потом прислать на IX Международный молодёжный фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Стать участниками могут поэты в возрасте от 18 до 35 лет, а также опытные авторы в категории «Наставник» от 36 лет, пишущих на родном национальном или русском языке.
Заявку для участия необходимо отправить на адрес электронной почты berega.druzhby@mail.ru до 29 февраля 2024 года включительно.
Финал фестиваля-конкурса «Берега дружбы» состоится со 2 по 4 августа 2024 года в Ростовской области.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте берега-дружбы.рф и в Положении конкурса.
Дорогие липчане! До Нового года остались ровно три рабочие недели, нам бы их простоять и продержаться. Помогут иногда отвлечься новости, за которыми милости просим на GOROD48. Каждый липчанин знает электронное имя родного города, адресную строку, по которой можно найти всё самое интересное и полезное, что происходит в родном городе и в Липецкой области. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
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