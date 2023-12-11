Сегодня в Липецке: начало масочного режима, выставки, резиденция Деда Мороза открыта

Липчан ждут мероприятия ко Дню конституции, фильм о победе Гарри Поттера над Тем, кого нельзя называть, выставки.

Снежно и морозно

Днём столбик термометра покажет от -5 до -7 градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 69, 71, 73, 74а, 74б, 75, 76, 76а/1, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Качалова, 1 ,4, 6 ,3, 5, 6, 7 ,8, 10; Мусоргского, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12, 12а; Тельмана, 164, 164ст.1; в переулке Попова, 1, 3, 4/8, 5, 6.







Отключение света

С 9:00 до 13:00 выключат электроэнергию на улице Индустриальной и на проспекте Победы, 2.

С 9:00 до 14:00 погрузятся во мрак улицы Берзина, д. 9, 9а; Звёздная, 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 16/2;

С 9:00 до 17:00 повернул рубильники в частном секторе улиц Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского.







Самое большое отключение ждёт липчан с 12:00 до 16:00 на улицах Баумана, 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21, 22, 30-197, 203-299, 301-313, 333, 333/1, 333/11, 333/14, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9-379; Еловой, . 8,61; в садоводчествах «Сокол-2», 384, 388, 415, 430, 435, 437, 442, 449, 453, 481, 483, 496, 508, 522, 552, 564, 570, 574, 577, 582, 590, 592, 593, 600, 605, 609, 638, 650, 690, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 70, 740, 746, 773, 775, 793; «Сокол-3», 570, 574, 583, 586, 587, 589, 598, 603, 605, 609, 611, 618, 621, 623, 631, 633, 634, 636, 638, 639, 640, 650, 653, 658.

С 13:00 до 16:00 не будет света на улицах 2-й Крымской, 7-36; 50 лет НЛМК, 31в; Верхней, 5-47а; Комсомольской, 4-99а; Кооперативной, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11; Фрунзе, 90, 93; Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 21, 23; Шмидта, д. 20, 22, 24, 25; на Комсомольском проезде, 3, 4, 5, 9,11, 13, 15, 16; в переулке Джамбула, 3-16.

Пробки

Сегодня будет достаточно отъехать от дома на несколько сотен метров, чтобы убедиться, что понедельник – день тяжелый, начиная с ситуации на дорогах.

Уже к 7 утра на пересечении улиц Московской и Товарного проезда пробки в обоих направлениях, трудно проехать и по кольцевой Воронежского шоссе, а также по примыкающему к нему участку улицы Катукова – там везде заторы, обозначенные на электронных картах красным цветом. Желтых участков с раннего утра видимо-невидимо. Выход у водителей только один – перед поездкой изучить «Яндекс-пробки» или похожие приложения, чтобы потом попытаться проскочить пока дорожная обстановка не ухудшится.



