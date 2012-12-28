В Липецкой области два мигранта попали под уголовное дело за подделку документов

Иностранцы изготовили фальшивку о времени прибытии.

На одном из строительных объектов полицейские во время рейда по выявлению незаконных мигрантов, выявили двоих иностранных граждан у которых оказались фальшивыми документы.«Отрывные части уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания являются поддельными», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.О том, что документы фальшивые подтвердила и экспертиза.«Отделом дознания действия подозреваемых квалифицированы по части 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в полиции.