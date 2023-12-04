Общество

44 минуты назад

Сохранение здоровья — взрослым, хорошее образование — детям

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#нацпроекты #здоровье #образование
Сохранение здоровья — взрослым, хорошее образование — детям

В Липецке благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и «Образование» построены несколько медицинских и образовательных учреждений.

Журналисты GOROD48 посетили несколько из них, и своими глазами увидели, как модернизирована медицинская помощь и образование.

Липецкие хирурги-онкологи творят чудеса

В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко открыл в Липецке новый хирургический корпус областного онкодиспансера. Он же сообщил, что в центре уже прошли несколько пробных операций. И вот по прошествии девяти месяцев, в хирургическом комплексе проведены около шести тысяч операций. Рассчитан же он на семь тысяч операций в год. До конца года план скорее всего будет перевыполнен. Операции врачи проводят в восьми операционных.

В одном из залов корпуса на больших экранах ведутся онлайн-трансляции операций, за ними наблюдают врачи онкоцентра. При необходимости они тут же консультируют хирургов. Отсюда же можно связаться с ведущими онкоклиниками страны: имени Герцена, Блохина в Москве, Петрова – в Санкт-Петербурге.

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Этот обмен консультациями обоюдный — липецкие хирурги проводят мастер-классы совместно с московским и петербургским коллегами.

— Наше отделение выполняет 1000-1200 операций в год. С вводом в эксплуатацию нового операционного блока и закупкой новейшего оборудования, доля высокотехнологичных операций, таких как малоинвазивных, эндоскопических, реконструктивных значительно увеличилась. Мы выполняем эндоскопические операции на щитовидной железе, гортани без разрезов. Этот способ обеспечивает отличный косметический эффект и быструю реабилитацию. Пациенты буквально на следующий день могут разговаривать, а у же всего через три-четыре дня мы отпускаем их домой, - рассказывает заведующий отделением патологии головы и шеи Сергей Болдырев.

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По слова Сергея Болдырева, у пациентов с более тяжелыми стадиями заболевания гортани, орган удаляется полностью. Такая операция влечет потерю голоса, но липецкие врачи нашли решение.

— В нашем отделении разработаны запатентованные методики восстановления голоса. Мы имплантируем голосовые протезы. С закупкой нового оборудования мы освоили и новые операции: при опухолях слизистой полости рта, языка, нижней и верхней челюсти мы не просто удаляем опухоль, но и выполняем микрохирургическую реконструкцию. Сейчас готовим к выписке такого пациента. Из-за болезни пришлось удалить сегмент нижней челюсти. Сейчас все в порядке, пациент прошел реабилитацию, может разговаривать, есть.

На охране детства

В феврале же Михаил Мурашко участвовал в открытии детской поликлиники, построенной в Липецке на средства нацпроекта «Здравоохранение» в рекордно короткие сроки, меньше чем за год. Она объединила две детские поликлиники №3 и №4, которые работали в жилых домах и не справлялись с нагрузкой.

Новая поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки. Она оснащена современной медицинской техникой, в ней работают отделения дневного стационара и восстановительного лечения, бокс неотложной помощи и инфекционных заболеваний, прививочные кабинеты, рентген-блок. Детей принимают педиатр, нефролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог и стоматолог. Для удобства посетителей организована открытая регистратура, картохранилище и колл-центр.

В поликлинике действует единственный городской центр медицинской реабилитации детей.

Липецкая инженерно-техническая школа

Липецкая школа №27 на улице Лутова возведена по нацпроекту «Образование». В ней светлые, просторные, хорошо оборудованные классы, бассейн, спортзалы, современная столовая, похожая на ресторан. У школы инженерно-технологический уклон, есть еще и тренажерный зал, тир, мастерские технического творчества, ремесел, кулинарного искусства, моды и дизайна, медицинский центр с кабинетами врача, психолога, стоматологическим и процедурным кабинетом. Актовый зал в школе — на 300 мест, есть целая кабинетная зона филологического, математического, инженерно-технологического образования и эстетического воспитания, помещения с лабораториями. В школе даже есть два ресурсных класса для обучения детей с расстройством аутистического спектра и сенсорная комната.

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27 я липецк.jpg

В 27-й школе расположен один из шести региональных «Кванториумов». В технопарке дети занимаются робототехникой, работают на 3D-принтере, сами пробуют мастерить роботов.

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Девятикласснику Всеволоду Пищулину нравится уроки технологии, которые ведет Сергей Геннадиевич Зайцев.

— У нас и кабинет технологии очень хорошо оборудован, и инструменты хорошие, материалы. Мы недавно собирали табуреты. Дмитрий Геннадиевич объясняет все понятно. Подойдет, покажет, как лучше сделать, —говорит Всеволод.

Всеволод также учится видеомонтажу.

— Мы изучаем и сам принцип монтажа, и программы, при помощи которых собирают ролики. Сейчас как раз готовим клипы к Новому году.

Таких супер-школ,как в Липецке, в будущем году станет еще больше: завершается строительство школы в Лебедяни, возводится школа в липецком районе «Елецкий». Самой большой в Липецке станет школа на пересечении ул. Музыки и Трунова. Она вместит около 1,5 тыс. учеников. Открыть новые школы планируется в следующем году.
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#нацпроекты #здоровье #образование

Комментарии (3)

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Сергей

9 минут назад
65+, бизнес подход,бизнес проэкты, такие нынче требования к.....
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Вася

15 минут назад
Очень точное высказывание
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65+

19 минут назад
Построчные мед учреждения это не показатель хорошей медицины ! Можно и в сарае лечить и нормально относится к людям . У нас сейчас без денег никуда да и за деньги залечат до погоста . Нет совести ни у врачей ни у их руководителей !
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