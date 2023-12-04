Липецкая область – на 34 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек

Липецкая область заняла 34-е место в рейтинге РИА Новости по отсутствию вредных привычек среди населения российских регионов.

По итогам 2022 года, Липецкая область набрала в рейтинге 60,8 балла из 100 возможных и заняла 34-е место из 85. Годом ранее область набрала в таком же рейтинге 57,9 балла.



РИА Новости оценивало регионы по шести показателям, которые характеризуют распространенность наиболее вредных привычек. Составители рейтинга учитывали потребление табачных изделий, продажу алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотиками. Рейтинг рассчитывался на основе данных официальной статистики. Более высокие баллы говорят о меньшей распространенности в регионе вредных привычек.



Среди наших соседей по Черноземью выше в рейтинге оказались Тамбовская (17 место) и Белгородская (33 место) области. Курская область заняла 42 место, Воронежская – 62-е.



Лидирует в рейтинге Чеченская республика, набравшая максимальные 100 баллов. За ней следуют Дагестан и Ингушетия. Наиболее привержены вредным привычкам в Хакасии, Еврейской автономной области и на Камчатке.



