В России

26 минут назад

Рост на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ

13
#цены

За последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.

Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае — на 1,12 рубль, Амурской области — на 98 коп., Приморском крае — на 95 коп., Камчатке — на 79 коп., Хакасии — на 70 коп., Иркутской области — на 60 коп., Хабаровском крае — на 49 коп., Сахалинской области — на 47 коп.

В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 копеек, но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива (ДТ) за неделю выросла на 14 копеек.

В целом, по данным Росстата, за неделю (на 27 ноября) потребительские цены повысились на 0,3%, после того как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.

Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).

13
#цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году

27 минут назад

В России
#авария #ДТП
Массовые проверки водителей в Кемерове пойдут после гибели ребенка на зебре

32 минуты назад

В России
Верховный суд запретил «международное движение ЛГБТ» в РФ
#запрет #ЛГБТ
Верховный суд запретил «международное движение ЛГБТ» в РФ

сегодня, 17:11

В России
Потенциальное банкротство грозит почти 20% всех заемщиков банков
#банкротство #заемщики
Потенциальное банкротство грозит почти 20% всех заемщиков банков

сегодня, 16:28

В России
Нижегородские депутаты предлагают сделать закон о запрете абортов федеральным
#аборты #запрет
Нижегородские депутаты предлагают сделать закон о запрете абортов федеральным

сегодня, 15:41

В России
В Калининграде закрылось генконсульство Германии
#Германия #генкоснульство
В Калининграде закрылось генконсульство Германии

сегодня, 14:58

В России