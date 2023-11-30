26 минут назад
Рост на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ
За последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.
В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 копеек, но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива (ДТ) за неделю выросла на 14 копеек.
В целом, по данным Росстата, за неделю (на 27 ноября) потребительские цены повысились на 0,3%, после того как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.
Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).