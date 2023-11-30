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сегодня, 10:47
Глава «Роснефти» раскритиковал налоговую политику Минфина
Сечин также заявил о негативном влиянии на финрезультаты "Роснефти" ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.
Изменение системы налогообложения в нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию проектов, в то же время Минфин игнорирует фундаментальные изменения условий работы этой сферы при налогообложении, - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По его словам, в августе-сентябре непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем топливном рынке, - передает "Интерфакс".
Уже в октябре Минфин изменил порядок определения цены на сырье для налоговых целей. Сечин раскритиковал такие меры.
"Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку нефти сорта Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок ... и подходов к ее ценообразованию", — говорится в пресс-релизе "Роснефти".
Сечин добавил, что для налоговых целей предлагают применять "виртуальные затраты" на фрахт для уже не существующих маршрутов поставки нефти из РФ в Европу, которые не учитывают логистические издержки, конверсионные расходы и затраты на страхование, проценты по привлеченным кредитам. По словам главы "Роснефти", для рынка также опасна дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на топливо. Это приведет к разбалансировке, дефициту для социально значимых отраслей, а также может повлиять на уровни добычи газа.
По его словам, в августе-сентябре непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем топливном рынке, - передает "Интерфакс".
Уже в октябре Минфин изменил порядок определения цены на сырье для налоговых целей. Сечин раскритиковал такие меры.
"Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку нефти сорта Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок ... и подходов к ее ценообразованию", — говорится в пресс-релизе "Роснефти".
Сечин добавил, что для налоговых целей предлагают применять "виртуальные затраты" на фрахт для уже не существующих маршрутов поставки нефти из РФ в Европу, которые не учитывают логистические издержки, конверсионные расходы и затраты на страхование, проценты по привлеченным кредитам. По словам главы "Роснефти", для рынка также опасна дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на топливо. Это приведет к разбалансировке, дефициту для социально значимых отраслей, а также может повлиять на уровни добычи газа.