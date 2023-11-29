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В ГИБДД пообещали не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

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#зимняя резина #автомобилисты

Каждый автовладелец должен самостоятельно готовить свой личный транспорт к безопасному передвижению на дорогах в определенных условиях зимнего периода.

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что полицейские не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины, до декабря не сменивших летние шины, поскольку автомобилисты обязаны самостоятельно принять меры для безопасной езды, - передает ТАСС.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут [за отсутствие зимней резины с декабря по февраль]. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", - заявил Черников на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По его словам, в некоторых регионах страны нет зимней скользкости и выпадения снега, поэтому необходимости контролировать шины там нет. "Здесь, в первую очередь, хотелось бы обратиться к автомобилистам. Свое транспортное средство готовить [нужно] именно к тем условиям, которые непосредственно находятся и мы видим на улице", - подчеркнул глава ГИБДД. Также он добавил, что при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать никто не будет. Кроме того, по его словам, перемещаться на шинах-липучках можно всесезонно.

При этом в России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка зимних шин летом (июнь, июль, август) и езда не летних в декабре, январе и феврале. Согласно закону, за нарушение данных норм предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).
29
#зимняя резина #автомобилисты

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