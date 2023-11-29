«Из коров никто не кашляет. Никто не мычит!»

Опубликовано новое видео из молочной фермы в Добринский районе, в котором объясняется, почему коровы стояли в снегу. По словам же руководителя агрофирмы, решение о продолжении работы коровника остаётся в силе.





Напомним, видео коллеги Сергея наделало много шума не только в Липецкой области и России. Запись пересылали липчанам даже из США. Видео было снято 20 ноября.



Через несколько дней губернатор Игорь Артамонов в сообщил, что связался с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс»: «Принято совместное решение о том, что молочная ферма продолжит работу. Все рабочие места будут сохранены. Также обсуждаем варианты реконструкции фермы и её дальнейшего развития».



Второе видео из коровника разительно отличается от первого. Сергей Трусов рассказывает о причине, по которой на коров падал снег: «Люди понимающие не переживают сильно, но люди не понимающие звонят и говорят: «Вы че там, охренели что ли? Скот поставили на зимовку без крыши!» Сергей поясняет, что снег попал в коровник через вентиляционные отверстия крыши, подобное бывает несколько раз за зиму, во время метелей.



«Дойка идет. Из коров никто не кашляет, не мычит! Кто-то пережевывает. Ждут своей очереди доиться», — шутит Сергей.



Однако, комментируя видео коллеги Сергея, генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик рассказывал, что снег нападал в коровник из-за сорванного ветром светового конька, устанавливать его на место оперативно не стали из-за непогоды.



Во втором ролике ничего не говорится о судьбе работников фермы.



GOROD48 обратился за пояснениями к Николаю Мищику. Он уточнил, что конек все-таки ремонтировали, у его работника неверная информация. Запасов кормов для коров достаточно. Николай Мищик также ответил на вопросы о работниках фермы.



— Никого увольнять не собираемся. Ферма останется без сокращения людей и КРС, — сказал Николай Мищик.



Реконструкция фермы и её дальнейшее развитие, возможно, будут обсуждены в марте 2024 года, на защите перед акционерами агрокомплекса инвестпроектов.



Автор первого видео по-прежнему, трудится на своем месте. Николай Мищик с ним разговаривал.



— Прежде чем что-то делать, надо было хотя бы подойти ко мне. Сделать так, по гадкому, за спиной, не очень хорошо, но я ему никаких претензий не предъявлял, — добавил Николай Мищик.



К делу, кстати, подключилась и прокуратура.



«По итогам встречи с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс» принято решение о сохранении фермы без сокращения рабочих мест. Прокуратурой региона губернатор области проинформирован о сложившейся ситуации. Правительству области предложено проанализировать причины и дать оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственной отрасли в регионе в целом», — сообщила пресс-служба прокуратуры области. Работник молочной фермы ООО «Петровский Агрокомплекс» Добринского Сергей Трусов выложил видео, в котором рассказывает, что коровы живы и здоровы, а также объясняет антураж видео свого коллеги — сыплющийся на коров снег.Напомним, видео коллеги Сергея наделало много шума не только в Липецкой области и России. Запись пересылали липчанам даже из США. Видео было снято 20 ноября. Мычащие коровы тогда стояли в снегу , голос за кадром рассказывал, что молочную ферму хотят закрыть, а ее работников сократить.Через несколько дней губернатор Игорь Артамонов в сообщил, что связался с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс»: «Принято совместное решение о том, что молочная ферма продолжит работу. Все рабочие места будут сохранены. Также обсуждаем варианты реконструкции фермы и её дальнейшего развития».Второе видео из коровника разительно отличается от первого. Сергей Трусов рассказывает о причине, по которой на коров падал снег: «Люди понимающие не переживают сильно, но люди не понимающие звонят и говорят: «Вы че там, охренели что ли? Скот поставили на зимовку без крыши!» Сергей поясняет, что снег попал в коровник через вентиляционные отверстия крыши, подобное бывает несколько раз за зиму, во время метелей.«Дойка идет. Из коров никто не кашляет, не мычит! Кто-то пережевывает. Ждут своей очереди доиться», — шутит Сергей.Однако, комментируя видео коллеги Сергея, генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик рассказывал, что снег нападал в коровник из-за сорванного ветром светового конька, устанавливать его на место оперативно не стали из-за непогоды.Во втором ролике ничего не говорится о судьбе работников фермы.GOROD48 обратился за пояснениями к Николаю Мищику. Он уточнил, что конек все-таки ремонтировали, у его работника неверная информация. Запасов кормов для коров достаточно. Николай Мищик также ответил на вопросы о работниках фермы.— Никого увольнять не собираемся. Ферма останется без сокращения людей и КРС, — сказал Николай Мищик.Реконструкция фермы и её дальнейшее развитие, возможно, будут обсуждены в марте 2024 года, на защите перед акционерами агрокомплекса инвестпроектов.Автор первого видео по-прежнему, трудится на своем месте. Николай Мищик с ним разговаривал.— Прежде чем что-то делать, надо было хотя бы подойти ко мне. Сделать так, по гадкому, за спиной, не очень хорошо, но я ему никаких претензий не предъявлял, — добавил Николай Мищик.К делу, кстати, подключилась и прокуратура.«По итогам встречи с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс» принято решение о сохранении фермы без сокращения рабочих мест. Прокуратурой региона губернатор области проинформирован о сложившейся ситуации. Правительству области предложено проанализировать причины и дать оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственной отрасли в регионе в целом», — сообщила пресс-служба прокуратуры области.