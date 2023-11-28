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29 минут назад
Минфин предлагает ограничить содержание спирта в мороженом и десертах
Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.
Минфин России подготовил проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах, - рассказали РБК в пресс-службе ведомства.
Министерство установило, что крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как у слабоалкогольных напитков.
"Предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р", — рассказали в пресс-службе.
В министерстве объяснили, что крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов (1,2%). Но в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам. При этом, в отличие от напитков, распространение алкогольного мороженого не ограничено и свободно продается "в парках и вблизи детских учреждений", - пояснили в ведомстве.
Министерство установило, что крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как у слабоалкогольных напитков.
"Предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р", — рассказали в пресс-службе.
В министерстве объяснили, что крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов (1,2%). Но в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам. При этом, в отличие от напитков, распространение алкогольного мороженого не ограничено и свободно продается "в парках и вблизи детских учреждений", - пояснили в ведомстве.