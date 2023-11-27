На полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 15 по улице Балмочных, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 285 ст.1, 299а, 299а ст.1, 299а ст.2 по улице Баумана, а также частный сектор улиц Булавина, Курчатова, Баженова, Сокольский Лог, Станционной, Одесской, переулка Помяловского. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Шубина, 20, улица Станционная, 48, а также по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



28 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



Без света из-за работ по монтажу приборов учета в городском электросетевом комплексе останутся:



— с 09:00 до 14:00 — дома №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, а также переулки Верещагина, Верхний и улица Депутатская;



— с 09:00 до 19:00 – дома № 1 в переулке Кочубея, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 23 по улице Котовского, частный сектор улицы Шахтерской;



— с 14:00 до 17:00 — улицы Воровского, Чкалова, Депутатская.

Из-за плановых ремонтных работ на электрических сетях не будет электричества:



— с 06:00 до 08:00 — в домах №№ 2, 7-11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Астраханской, №№ 16а-20, 19а по улице Силикатной, на улице Усманской;



— с 09:00 до 13:00 — в домах №№ 169, 224 по улице Индустриальной, №№ 1, 3-9, 10-17, 17а, 18-27, 29, 57, 57б, 75 по улице Сырской;



— с 09:00 до 17:00 — в домах № 22 по улице Комсомольской, № 19 по улице Котовского, №№ 24, 26 по улице Школьной, №№ 24, 42, 47, 79, 111, 117, 139 по улице Асфальтной, №№ 3, 77 по улице Кибальчича, №№ 28, 42, 56 по улице Привокзальной, № 15 по улице Московской, также на улицах Известковой, Энгельса, Неделина, Ладыгина, Липецкой, в поселке Казинка.



