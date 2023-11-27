В России

44 минуты назад

В России предлагают лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов

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#вейпы

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет, включив ее в перечень стратегически важных товаров. В случае реализации инициативы их контрабанда будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет.  

Копия письма с предложением сенаторов, направленная помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении «Известий». Документ подписал глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.  

Кроме лишения свободы, статья УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров предполагает штраф до 1 млн рублей.  

В настоящее время за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них уголовная ответственность не грозит, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.  

«Сейчас за подобное правонарушение возможно только привлечь к административной ответственности. Товарная контрабанда была декриминализована еще в 2010 году и по этой причине осталась только административная ответственность в рамках КоАП РФ», — подчеркнул юрист.  

На это обращает внимание и сенатор Андрей Кутепов: все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей уголовного кодекса. Так, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами-членами ЕАЭС нет.  

Во многом по этой причине было принято решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение государственной границы.  
 

25
#вейпы

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