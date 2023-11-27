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56 минут назад
Глава KMZ заявил о начале производства первых морских дронов для Минобороны
Производство первых российских морских дронов для нужд Минобороны уже началось.
Министерство обороны РФ до конца текущего года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне СВО, - передает РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко.
"С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года", — сказал он.
По его словам, это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне спецоперации.
Даниленко уточнил, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.
В сентябре он сообщал, что холдинг ведет переговоры с российским Минобороны о возможности закупки для ВМФ РФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир".
Данный холдинг специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.
Он отметил, что эти дроны обладают большой дальностью — до нескольких сот миль.
"С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года", — сказал он.
По его словам, это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне спецоперации.
Даниленко уточнил, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.
В сентябре он сообщал, что холдинг ведет переговоры с российским Минобороны о возможности закупки для ВМФ РФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир".
Данный холдинг специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.
Он отметил, что эти дроны обладают большой дальностью — до нескольких сот миль.