39-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении жены

Женщине было нанесено не менее 19 ударов по голове, телу, рукам и ногам.

В Данковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Красноярска, обвиняемого в смертельном избиении жены.



«По версии следствия, подсудимый в период с 20 по 22 июля этого года поссорился с женой и избил её, нанеся не менее 19 ударов руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. 24 июля женщина умерла у себя дома от закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ. Если его вина будет доказана в суде, за смертельное избиение жены ему может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.