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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии
В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть контрольные пункты на границе с Россией.
"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет, - говорится в сообщении.
Глава региона заявил о росте количества иностранцев на КПП Салла — по его данным, там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50. Режим повышенной готовности в регионе ввели для обеспечения дополнительных мер безопасности, - пояснил Чибис.
В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей, - резюмировал глава региона.