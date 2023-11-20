Обвиняемый в организации незаконной миграции арестован до 24 января

По версии следствия, обвиняемый за денежные вознаграждения помогал иностранцам заключать фиктивные браки для незаконного пребывания в России и получать разрешения на временное проживание в России.

Левобережный районный суд Липецка на 2 месяца — до 24 января 2024 года продлил срок содержания под стражей 44-летнему уроженцу Грузии, обвиняемому в организации незаконного въезда на территорию России.Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Липецкой области. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина обвиняется в совершении трёх эпизодов преступлений по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию России, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.По версии следствия, обвиняемый за денежные вознаграждения занимался организацией незаконной миграции, а именно помогал иностранцам заключать фиктивные браки для незаконного пребывания в России и получать разрешения на временное проживание в России вне пределов квоты при отсутствии для этого законных оснований.В общей сложности после очередного продления срока содержания под стражей обвиняемый арестован уже на 8 месяцев.