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сегодня, 11:41

Итоги недели: цены

10 550
#цены #дороже/дешевле
1
Итоги недели: цены

Яйца дорожают, а овощи дешевеют. 

Неделя подошла  к концу, и мы, как всегда, проверили как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты. 

Наша дешевая корзина потянула на 1 995 рублей 30 копеек. Это меньше, чем две недели назад на 36 рублей 4 копейки. Подешевели бананы, немного сбавили в цене овощи, снова появилось дешевое масло по полкило. При этом продолжают дорожать куриные яйца. Участники рынка объясняют это ростом цен на зерно, перевозки, электроэнергию и импортные инкубационные яйца.  

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Набор дорогих продуктов также сбавил в цене. На этой неделе он потянул на 4 364 рубля 66 копеек. Это на 417 рублей 27 копеек меньше, чем в начале ноября. Снизились цены на бананы, мясо и вермишель. 

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Рост цен на яйца заметен и на Центральном рынке: яйца из птицефабрик продают дороже, свойских. Раньше было наоборот. 

— Птицефабрикам нужно вертолеты, самолеты покупать, а мы с минимальной прибылью торгуем, — говорят продавцы.

А еще слегка напрягло, что в одном из магазинов мы не нашли кур. Возможно, их вовремя не завезли. 

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В конце октября мы рассказывали о шринкфляции (снижении веса или объема товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении цены) и даунсайзинге (изменении объема продукта без изменения размера упаковки и цены товара). 

Недавно генеральная прокуратура добилась изменений ГОСТов на пищевые продукты: единых требований к их фасовке.

По новым правилам, например, гречневую крупу можно фасовать только по 500 граммов, килограмму и двум килограммам, а молоко — по 200, 250, 500 миллилитров, а также по литру и двум.

Перестанут ли «усыхать» упаковки?  Совсем не обязательно: производители вовсе не обязаны работать исключительно по ГОСТу (государственному стандарту), есть еще ТУ (технические условия) и СТО (стандарт организации).  

Мы внимательно рассмотрели упаковки в магазинах. В маркировке большинства из них упоминаются ГОСТы, в том числе и на 800-граммовых пачках гречки, и на пачке сливочного масла по 122 рубля 50 копеек за полкило.
ТУ встречались, но не часто. На упаковке с хлебом мы обнаружили маркировку  СТО. 

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А на бутылке с подсолнечным маслом красовалась надпись «Российский знак качества. Проверено Роскачеством».  Такой товар в буквальном смысле рассматривают под микроскопом. И только после всесторонних исследований разрешают поставить красную печать.      

Так что запасаемся попкорном и будем ждать, как производители отреагируют на нововведения: увеличат упаковки или перейдут на ТУ.

Кстати, предприниматели могут пойти на многое, ради привлекательности своего бизнеса. В одном из сетевых магазинов мы услышали объявление о розыгрыше квартиры и автомобиля среди сотрудников. Чтобы стать участником розыгрыша, надо устроится работу. По всей видимости, сотрудников стало не хватать и их решили привлечь таким нестандартным образом.

10 550
#цены #дороже/дешевле
1

Комментарии (10)

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Как гость
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сомневающийс

4 минуты назад
А как настоящее ,молоко ! А вот масло,как маргарин !
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Гость

6 минут назад
В магазинах ветер гуляет и редкие покупатели иногда, что-то облизнуться и тем уже сыт
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Ollle

19 минут назад
Сомневающийся, возьмите статистику поголовья крупного рогатого скота и и производства молока в России за год и будете удивлены, тем, что каждая корова в день дает по 400 кг молока, при том что средние надой с головы, 20 кг. Вот и получается, что на рынке только 5% молока, а остальное фальсификат.
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Лина

20 минут назад
Нонка, а цены взлетят до небес и останутся там уже и после Нг, очень забавно слушать, как нас не касаются санкции. А откуда такие безумные цены берутся. З/п работодатели-частники не спешат повышать.
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Сомневающийся

28 минут назад
Как так может быть,что масло подорожало сливочное ,а молоко подорожало ! Из чего тогда масло делают? И где такое дешевое масло продается? В Светофоре ?Напишите !
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Animal planet.

33 минуты назад
Сергей, капс признак дурного тона и неуравновешенного человека.
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кит

36 минут назад
Реально дешевеет только зарплата !
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Сергей

41 минуту назад
Давайте на чистоту; ДЕШЕВЕЕТ ТОЛЬКО АКЦИОННЫЙ ТОВАР, А ЭТО В 99% ИСТЕКАЮЩИЙ СРОК ГОДНОСТИ. И ТО НЕ ФАКТ, ХЛЕБ СО СРОКОМ ГОДНОСТИ ТРОЕ СУТОК, НАХОДИТСЯ НА ЛОТКАХ КОГДА ОСТАЁТСЯ МЕНЕ СУТОК С ЧИСЛА УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ. ТАК ЧТО ЖЕ ДЕШЕВЕЕТ РЕАЛЬНО?
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Нонка

54 минуты назад
Что будет к Новому Году, страшно представить.
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Внушаемый

54 минуты назад
Зерно дорогое,так его вроде бы много,даже в Африку бесплатно отправляем в виде помощи !
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