Итоги недели: цены

Яйца дорожают, а овощи дешевеют.





Неделя подошла к концу, и мы, как всегда, проверили как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.Наша дешевая корзина потянула на 1 995 рублей 30 копеек. Это меньше, чем две недели назад на 36 рублей 4 копейки. Подешевели бананы, немного сбавили в цене овощи, снова появилось дешевое масло по полкило. При этом продолжают дорожать куриные яйца. Участники рынка объясняют это ростом цен на зерно, перевозки, электроэнергию и импортные инкубационные яйца.Набор дорогих продуктов также сбавил в цене. На этой неделе он потянул на 4 364 рубля 66 копеек. Это на 417 рублей 27 копеек меньше, чем в начале ноября. Снизились цены на бананы, мясо и вермишель.Рост цен на яйца заметен и на Центральном рынке: яйца из птицефабрик продают дороже, свойских. Раньше было наоборот.— Птицефабрикам нужно вертолеты, самолеты покупать, а мы с минимальной прибылью торгуем, — говорят продавцы.А еще слегка напрягло, что в одном из магазинов мы не нашли кур. Возможно, их вовремя не завезли.В конце октября мы рассказывали о шринкфляции (снижении веса или объема товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении цены) и даунсайзинге (изменении объема продукта без изменения размера упаковки и цены товара).Недавно генеральная прокуратура добилась изменений ГОСТов на пищевые продукты: единых требований к их фасовке.По новым правилам, например, гречневую крупу можно фасовать только по 500 граммов, килограмму и двум килограммам, а молоко — по 200, 250, 500 миллилитров, а также по литру и двум.Перестанут ли «усыхать» упаковки? Совсем не обязательно: производители вовсе не обязаны работать исключительно по ГОСТу (государственному стандарту), есть еще ТУ (технические условия) и СТО (стандарт организации).Мы внимательно рассмотрели упаковки в магазинах. В маркировке большинства из них упоминаются ГОСТы, в том числе и на 800-граммовых пачках гречки, и на пачке сливочного масла по 122 рубля 50 копеек за полкило.ТУ встречались, но не часто. На упаковке с хлебом мы обнаружили маркировку СТО.А на бутылке с подсолнечным маслом красовалась надпись «Российский знак качества. Проверено Роскачеством». Такой товар в буквальном смысле рассматривают под микроскопом. И только после всесторонних исследований разрешают поставить красную печать.Так что запасаемся попкорном и будем ждать, как производители отреагируют на нововведения: увеличат упаковки или перейдут на ТУ.Кстати, предприниматели могут пойти на многое, ради привлекательности своего бизнеса. В одном из сетевых магазинов мы услышали объявление о розыгрыше квартиры и автомобиля среди сотрудников. Чтобы стать участником розыгрыша, надо устроится работу. По всей видимости, сотрудников стало не хватать и их решили привлечь таким нестандартным образом.