Африканца нам и не хватало: «дубль» темнокожего Янника помог Липецку уйти с последнего места

Не зря его ждали несколько месяцев.

Можно сказать, что липецкая команда по мини-футболу оттолкнулась от дна. Липчане и во втором матче обыграли «Кристалл» из Санкт-Петербурга – 3:2 и ушли с последнего места в Суперлиге.

Героем матча стал темнокожий Янник Ансельм Джилеру Сомплей из Кот-д`Ивуара, который вернулся в нашу команду на днях и уже оформил победный «дубль».

Янника липчане буквально вытащили из дебрей Африки. В своё время он уже выступал за «Липецк» в Высшей лиге в сезоне 2020/21 и с 17-ю голами стал лучшим бомбардиром турнира. После этого африканец пошёл на повышение и за два сезона наколотил в Суперлиге 20 голов в 48 матчах за нижегородское «Торпедо». Летом Янник остался без команды, уехал на родину. Липчанам удалось не просто вернуть его в Россию, но и добиться заявки вне трансферного периода, как «свободного агента».

Открыть счёт Янник сумел на 9-й минуте. Илья Андреев мощно пробил издали, а совершенно забытый перед чужими воротами африканец без помех добил мяч в сетку.

Этот гол добавил перцу игре, в которой поначалу преимуществом владели гости, нередко атаковавшие липецкие ворота впятером, вперёд шёл даже вратарь Иван Поддубный. А за минуту до гола ивуарийца счёт мог измениться в пользу «Кристалла»: Дмитрий Дробыш дальним ударом проверил на прочность штангу.

Гол придал липчанам уверенности и вскоре они… сравняли счёт по попаданиям в каркас. На 16-й минуте должна была забивать «коммунистическая связка» бывший игроков дубля КПРФ: Александр Коробейников длинным забросом вывел на ударную позицию Руслана Курбанова, тот бил почти наверняка, но мяч задел сначала вратаря, а потом штангу.

Забить снова смог Янник: на последней минуте первого тайма он притаился на дальней штанге и оформил дубль, замкнув прострел от Исмаила Гибадуллина – 2:0.

Спустя 5 минут после начала второго тайма зрители увидели и первый да два матча в Липецке гол «Кристалла»: Андрей Алькин с бильярдной точностью в затяжной атаке направил мяч в дальний нижний угол ворот Родиона Залалетдинова – 3:1.

Но уже спустя минуту результаивно сыграли «липецкие коммунисты», только на этот раз Курбанов вскрыл оборону гостей, а забивал с близкого расстояния Коробейников – 3:1.

Далее липчане не использовали тьму моментов: Олег Кручинин (тоже бывший игрок КПРФ-2) выходил один на один с вратарём, Александр Дунец не попал в пустые ворота, из убойных позиций промахивались Коробейников и Гибадуллин.

В середине тайма липчане были вынуждены заменить голкипера. Залалетдинов получил повреждение, не совместимое с продолжением матча, и его место занял Леон Геджуа.

В итоге хозяева немного занервничали, начали терять мяч и этим воспользовался Алькин, который мощно пробил в ближний угол и свёл преимущество нашей команды до минимума – 3:2.

Играть оставалось ещё 5 минут, гости буквально бросились на штурм, но Липецк выстоял. И в итоге набрал максимальные 6 очков в туре, ведь в первой игре липчане победили 5:0.

- Мы два раза подряд выиграли, это очень хорошо для команды, - давал беглое интервью по-русски африканский герой матча, который играет в нашей стране почти всю карьеру – с 2014 года, - И для меня это хорошо. Вы видели, что физически я ещё не готов, 5 месяцев вообще не выходил на паркет. Слава Богу, что помог команде сегодня забивать два гола. 6 очков мы заработали за тур – это очень отлично для команды.

Теперь на последнее место опустился как раз «Кристалл», у него 15 очков, у липчан стало 16 – столько же и у «Сибиряка» из Новосибирска.

Алекберов и Ко могли обойти и его, но сибиряки после поражения 2:5 победили во второй игре в Новокузнецке местный «Сиб-Транзит» - 2:0 и опережают нас по дополнительным показателям. В следующем туре 17 и 18 ноября липчане играют как раз в Новосибирске.