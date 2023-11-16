На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 13, 15, 17, 19, 27, 29 по улице Циолковского. Воду подвезут по заявкам.



С 10:00 до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 11, 11а, 7, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 2, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, №№ 19, 20 по улице Шубина, №№ 90, 90а, 92, 94, 96 по улице Ударников, №№ 2, 4 по улице Торговой. С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся также жители частного сектора улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Медицинской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Архангельская, 11, а также по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



17 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 для монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Доменщиков, Франко, Курской, Минина, Тульской, 2-й Садовой, Курчатова, Булавина, Баженова, Баумана, Восточной, Гражданской, Демократической, Дружбы, Ковалева, Производственной, Римского-Корсакова, Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Папина, 40 лет Октября, Северной, Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, площади Заводской, по проспекту Победы, в переулке Кулибина, в садоводчествах «Сокол-1», «Строитель», «Речное».

С 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет света в домах №№ 112, 119а по улице Индустриальной, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, на улице Буденного.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского.



С 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят из-за ремонтных работ в домах № 19 по улице Грушевой, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, №№ 5, 9, 15, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, в садоводчествах «Дачный», «Даный-2», «Металлург-3», «Монтажник».



