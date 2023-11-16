88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке

Женщина в больнице, мужчине госпитализация не понадобилась





15 ноября в Липецке под автомобили попали два пешехода.



Первая такая авария произошла вчера утром во дворе на улице Петра Смородина: 45-летняя женщина за рулем «Лады Гранты», двигаясь задним ходом, сбила на 88-летнюю женщину. По данным ГИБДД, пожилую липчанку госпитализировали с несколькими травмами.



Около половины восьмого вечера на улице Катукова 39-летний водитель «Лады Приоры» сбил 57-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



