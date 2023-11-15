В России

56 минут назад

Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

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#туризм

В России с 2024 года могут подорожать туристические путевки, предупредил турбизнес. На стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например, для возвращения их из-за границы.

До 31 декабря на взимание платы с бизнеса действует мораторий, введенный в 2020-м на фоне пандемии, с тех пор он продлевался каждый год. Но на 2024-й его пролонгация не планируется, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Соответственно, как полагают представители туротрасли, расходы бизнеса вырастут, что отразиться и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась за поддержкой в Госдуму.

«Один из наиболее актуальных вопросов, касающихся подавляющего большинства туроператоров и требующих решения, — пролонгация освобождения от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд. Данная льгота реализуется правительством РФ в течение последних четырех лет и является существенной мерой поддержки турбизнеса в России», — говорится в обращении исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе в Госдуму. Документ есть в распоряжении «Известий».

В нем уточняется, что взносы станут серьезным препятствием развития бизнеса и приведут к негативным последствиям. В том числе изъятию из оборота туроператоров значительных средств, которые могли бы быть направлены на развитие. Вместо этого деньги будут заморожены в фондах.

Майя Ломидзе подчеркивает в документе, что продление льготы никак не скажется на самих туристах, поскольку уже накоплено достаточно средств для компенсаций в форс-мажорных ситуациях, включая банкротство туроператоров.

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#туризм

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