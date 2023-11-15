Происшествия

55 минут назад

40-летняя липчанка избила знакомого шваброй

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#конфликт #поножовщина #побои
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40-летняя липчанка избила знакомого шваброй

И отправилась на два года в колонию.

Советский районный суд Липецка приговорил 40-летнюю липчанку к двум годам исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 2 ноября прошлого года пьяная женщина в квартире поссорилась со знакомым и нанесла мужчине не менее трёх ударов шваброй по голове, спине и плечу, а также два удара ножом в грудь и живот. Мужчина выжил, а его обидчицу осудили. 

4 534
#конфликт #поножовщина #побои
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Комментарии (4)

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Фристайл

20 минут назад
Ах, какая женщина, мне б такую.. Ха-ха!!
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Лена

22 минуты назад
Это любовь!
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Бешеный

40 минут назад
Мне такие страстные женщины нравятся.
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ГОСТЬ53

40 минут назад
Пить надо меньше! Как не стыдно- ведь ты же женщина!
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