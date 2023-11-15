40-летняя липчанка избила знакомого шваброй

И отправилась на два года в колонию.

Советский районный суд Липецка приговорил 40-летнюю липчанку к двум годам исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 2 ноября прошлого года пьяная женщина в квартире поссорилась со знакомым и нанесла мужчине не менее трёх ударов шваброй по голове, спине и плечу, а также два удара ножом в грудь и живот. Мужчина выжил, а его обидчицу осудили.



