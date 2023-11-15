Угонщику пришлось бросить машину — закончился бензин

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

У 37-летней липчанки в конце октября угнали «ВАЗ-2107», припаркованный во дворе дома по улице Юбилейной.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в угоне подозревают 25-летнего липчанина. Он уже во всём признался.



«Проходя по улице Юбилейной мужчина увидел автомобиль, повредил замок зажигания, завёл машину. А когда в автомобиле закончился бензин, липчанин бросил его неподалеку от места происшествия. Угонщик оставил на месте происшествия следы рук и обуви», — отметили в полиции.



Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.