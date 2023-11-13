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На Госуслугах появятся электронные студенческие и зачетные книжки

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#зачетная книжка #Госуслуги #студенты

Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году.

На Госуслугах появятся новые возможности для студентов - электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение..

Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты, - пояснило министерство в своем Telegram-канале.

Предлагается провести эксперимент по добавлению соответствующих документов на портал. Датами эксперимента определен период с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

При этом электронный студенческий не отменит обычный, можно будет пользоваться обоими документами. Электронный билет можно предъявлять на экране телефона, - добавили в Минцифры.

С помощью этих документов можно будет пройти на территорию университета, купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт. Доступны и другие возможности, такие как посещение концертов, музеев. Студенты смогут в любое время отслеживать свою успеваемость.
31
#зачетная книжка #Госуслуги #студенты

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