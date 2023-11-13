Происшествия

сегодня, 10:28

Два человека погибли в авариях за минувшие выходые

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#авария #ДТП
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Два человека погибли в авариях за минувшие выходые

Еще семь пострадали.

11 ноября в Липецке на улице Зои Космодемьянской врезался в опору линии освещения автомобиль «Лада Гранта». 44-летний водитель водитель от полученных травм умер на месте аварии. 

«По предварительным сведениям, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

В этот же день в Липецке на площади Революции получила травму 46-летняя пассажирка автобуса «Волгабас». Женщина упала в салоне. Ей потребовалась медицинская помощь.

В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись грузовики «Рено Премиум» под управлением 39-летнего водителя и «Ситрак». Водитель «Рено» погиб.

В селе Завальное Усманского района 19-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. Водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

В деревне Бочиновка Усманского района столкнулись «Рено Сандеро» и «Мазда-3». В аварии получили травмы 34-летняя женщина — водитель «Мазды» и трое ее пассажиров: девочки 14, 9 и 8 лет. Все пострадавшие с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

12 ноября в селе Сенцово Липецкого района 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» сбил 63-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован. 

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#авария #ДТП
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