Происшествия
сегодня, 10:28
Два человека погибли в авариях за минувшие выходые
Еще семь пострадали.
11 ноября в Липецке на улице Зои Космодемьянской врезался в опору линии освещения автомобиль «Лада Гранта». 44-летний водитель водитель от полученных травм умер на месте аварии.
«По предварительным сведениям, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
В этот же день в Липецке на площади Революции получила травму 46-летняя пассажирка автобуса «Волгабас». Женщина упала в салоне. Ей потребовалась медицинская помощь.
В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись грузовики «Рено Премиум» под управлением 39-летнего водителя и «Ситрак». Водитель «Рено» погиб.
В селе Завальное Усманского района 19-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. Водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
В деревне Бочиновка Усманского района столкнулись «Рено Сандеро» и «Мазда-3». В аварии получили травмы 34-летняя женщина — водитель «Мазды» и трое ее пассажиров: девочки 14, 9 и 8 лет. Все пострадавшие с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.
12 ноября в селе Сенцово Липецкого района 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» сбил 63-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован.
«По предварительным сведениям, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
В этот же день в Липецке на площади Революции получила травму 46-летняя пассажирка автобуса «Волгабас». Женщина упала в салоне. Ей потребовалась медицинская помощь.
В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись грузовики «Рено Премиум» под управлением 39-летнего водителя и «Ситрак». Водитель «Рено» погиб.
В селе Завальное Усманского района 19-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. Водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
В деревне Бочиновка Усманского района столкнулись «Рено Сандеро» и «Мазда-3». В аварии получили травмы 34-летняя женщина — водитель «Мазды» и трое ее пассажиров: девочки 14, 9 и 8 лет. Все пострадавшие с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.
12 ноября в селе Сенцово Липецкого района 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» сбил 63-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован.