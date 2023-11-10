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35 минут назад
ОАЭ ограничат реэкспорт в РФ ряда товаров
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены сократить поставки некоторых товаров в Россию.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились запретить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые могут использоваться в военных целях, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Ограничить поставки некоторых изделий решили из-за одиннадцатого пакета санкций против России. Согласно принятым странами Евросоюза мерам, компании, которые помогают Москве обходить ограничения, могут сами подвергнуться вторичным санкциям. Кроме того, со странами, перенаправляющими европейские подсанкционные товары в Россию, могут запретить торговлю.
Весной 2023 года в Евросоюзе (ЕС) разработали юридические механизмы для ограничения поставок ряда товаров в страны, которые занимаются реэкспортом в Россию и помогают ей обходить санкции. Странам, которые поставляют "вызывающие обеспокоенность" товары в РФ, пригрозили последствиями.
Но в борьбе с реэкспортом товаров, которые могут использоваться в военных целях, ЕС столкнулись с рядом трудностей. Многие из партнеров России медленно предоставляют своевременные данные о торговле или вообще не предоставляют информацию. В то же время более 20 тысяч компаний в Китае и Гонконге, Турции, ОАЭ с января по июль поставили в Россию различной продукции на семь миллиардов евро.
Ограничить поставки некоторых изделий решили из-за одиннадцатого пакета санкций против России. Согласно принятым странами Евросоюза мерам, компании, которые помогают Москве обходить ограничения, могут сами подвергнуться вторичным санкциям. Кроме того, со странами, перенаправляющими европейские подсанкционные товары в Россию, могут запретить торговлю.
Весной 2023 года в Евросоюзе (ЕС) разработали юридические механизмы для ограничения поставок ряда товаров в страны, которые занимаются реэкспортом в Россию и помогают ей обходить санкции. Странам, которые поставляют "вызывающие обеспокоенность" товары в РФ, пригрозили последствиями.
Но в борьбе с реэкспортом товаров, которые могут использоваться в военных целях, ЕС столкнулись с рядом трудностей. Многие из партнеров России медленно предоставляют своевременные данные о торговле или вообще не предоставляют информацию. В то же время более 20 тысяч компаний в Китае и Гонконге, Турции, ОАЭ с января по июль поставили в Россию различной продукции на семь миллиардов евро.