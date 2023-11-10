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РФ нарастила поставки нефти в Бразилию до исторического максимума

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#нефть #экономика #исторический максимум

В октябре 2022 года Россия экспортировала в Бразилию рекордный объем сырой нефти – 207 тыс. тонн (1,5 млн баррелей) на $133 млн.

Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в этой стране по итогам месяца, - передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы этой латиноамериканской страны.

Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.

Октябрьская поставка нефти как по объему, так и по стоимости стала самой крупной как минимум с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.

Это позволило России стать в прошлом месяце третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).

С начала года Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Москву 11-м крупнейшим поставщиком этого сырья. Основными продавцами нефти в южноамериканскую страну в 2023 году стали Саудовская Аравия (1,5 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов) и Алжир (1,3 миллиарда долларов).
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#нефть #экономика #исторический максимум

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