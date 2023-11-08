Фонд «Милосердие» открыл «Стальные старты» для липецких школьников

При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецке впервые открыли «Стальные старты» - новые городские спортивные соревнования для школьников. Семнадцать школьных команд померятся силами в шести дисциплинах: эстафетном плавании, функциональном многоборье, мини-футболе, боулинге, бадминтоне и дартсе.

«Мы стали организаторами массовых детских соревнований, чтобы у ребят в межсезонье появились дополнительные стимулы подружиться со спортом, проявить физическую активность и командный дух, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. – Участники «Стальных стартов» смогут не только показать личные волевые качества, но и выиграть грант на развитие спортивной инфраструктуры родной школы и приобретение спортинвентаря».







Соревнования проходят на базе спорткомплексов «Нептун» и «Спортпарк». На шесть дней игровые залы и дорожки плавательного бассейна заполнят команды учащихся городских школ в возрасте от 10 до 15 лет.







Команда-победительница по сумме всех состязаний получит денежный сертификат на приобретение спортинвентаря и формы, совершенствование школьных спортивных объектов. Ей также вручат большой переходящий кубок от благотворительного фонда «Милосердие». Сертификаты получат и команды за второе и третье места. Всем участникам соревнований после регистрации вручат стартовые пакеты с сувенирами, а по завершении - памятные медали.







«Стальные старты» завершают череду массовых активностей от фонда «Милосердие» в рамках спортивного года-2023. Ранее жители Липецка, Старого Оскола и Заринска стали участниками семейного легкоатлетического забега «Прочный сплав». Сотни приверженцев здорового образа жизни смогли проявить ловкость и силу в фестивале зимних видов спорта. За год в организованных фондом массовых спортивных мероприятиях приняли участие около 3000 человек.







Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

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