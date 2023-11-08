В Воловском районе сегодня хоронят погибшего в СВО земляка

Николаю Хлестову было 43 года.

В селе Набережное Воловского района сегодня прощаются с Николаем Хлестовым, который погиб 16 октября в ходе специальной военной операции на Украине.Как сообщает Телеграм-канал администрации Воловского района, Николай Хлестов родился 19 декабря 1979 года в селе Набережное. Окончил 11 классов Набережанской средней школы. Весной 1998 года был призван в армию, cлужил в Волгограде в мотострелковых войсках. В 2000 году участвовал в боевых операциях по ликвидации незаконных бандформирований в Чечне. За мужество и отвагу, проявленные при штурме Грозного, был награжден Медалью Суворова.С 5 июня 2023 года принимал участие в специальной военной операции на Украине.