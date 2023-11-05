43 минуты назад
В Липецкой области дождливо и до +14
6 ноября к Липецкой области приблизится очередной атлантический циклон - дожди пройдут повсеместно. 7 ноября в тылу этого циклона сохранятся лишь небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные дожди, местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от +5 до +10 градусов, днем она составит от +9 до +14 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.
День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 15 градусов мороза.