Погода в Липецке

43 минуты назад

В Липецкой области дождливо и до +14

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В Липецкой области дождливо и до +14

6 ноября к Липецкой области приблизится очередной атлантический циклон - дожди пройдут повсеместно. 7 ноября в тылу этого циклона сохранятся лишь небольшие дожди.

Ночью 8 ноября усилится циклонический гребень с юга, дожди прекратятся, днем снова вернется влияние фронтов очередного атлантического циклона, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 ноября - 9-10 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 8 ноября – 6-8 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные дожди, местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от +5 до +10 градусов, днем она составит от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.
День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 15 градусов мороза.
248
#погода
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