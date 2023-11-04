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По подозрению в мошенничестве задержан блогер Аяз Шабутдинов

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Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство уточняет, что мужчину задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like, следует из данных на его сайте.
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