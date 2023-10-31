Спорт

29.10.2023 11:27

Волейболистки «Липецка» порадовали третьей победой в чемпионате

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#Волейбол #ВК "Липецк"
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Волейболистки «Липецка» порадовали третьей победой в чемпионате

Наша команда потихоньку собирает "свои" очки и не претендует на лидерство.

3-й тур Высшей лиги «А» для липецкой команды вышел специфическим.

В Тюмени подопечным Александра Труша пришлось встречаться с местной командой, которая занимает последнее место в турнирной таблице и пока не набрала ни одного очка, и с лидером розыгрыша «Омичкой».

Вчера липчанки сошлись с хозяйками трафлекса и словно не заметили сопротивления, победив 3:0. Счёт игры по партиям – 25:18, 25618, 25:20. Вновь в ударе была опытная Анна Сотникова, которая принесла команде 13 очков. Столько же набрала и Анастасия Лабзина, причём она четырежды (!) подала навылет. Третьей по результативности в команде стала Евгения Важнова – 10 очков.

Сегодня в 10 утра липчанки успели сыграть и с «Омичкой». Здесь результат прямо противоположный – 0:3 (17:25, 12:25, 13:25).

Напомним, что в рамках каждого тура команды проводят друг с другом по два матча. Ранее липчанки всё так же победили «Тюмень», а затем уступили лидерам из Омска.

После 3-х туров в активе нашей команды стало 3 победы, она поднялась на 10-е место среди 12 команд. Ниже находятся «Тюмени» и сборная Московской волейбольной Академии, которая имеет с нашей командой одинаковые показатели, но провела на одну игру меньше.

В следующем туре команду Труша ждёт самый далёкий выезд в сезоне – в Южно-Сахалинск. Там предстоят по две игры с хозяйками (8-е место) и «Муромом» из Владимирской области (5-е).

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#Волейбол #ВК "Липецк"
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Комментарии (1)

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Фёкла

вчера, 13:46
Урааа -победа! 3-я.
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