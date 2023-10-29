Происшествия

53 минуты назад

В Хлевном Доску почета сдуло ветром

4 219
#ветер #ураган
В Хлевном Доску почета сдуло ветром

В Липецкой области второй день бушует сильный ветер

С вечера пятницы в Липецкой области действует штормовое предупреждение, о котором экстренно сообщало МЧС. И оно оправданно. В Хлевном порывами ветра снесло районную Доску почета с портретами передовиков, сообщается в сообществе  «Привет, Хлевенский район!».

По данным синоптиков, ветер с порывами 15-21 м/с продолжится и сегодня, в воскресенье. Спасатели призывают всех быть предельно бдительными и рекомендуют оставаться дома.

Фото: vk.com/hello_hlevnoe
4 219
#ветер #ураган

Комментарии (4)

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Дмитрий

3 минуты назад
Застелите умную остановку на Плеханова! Разбито боковое стекло.
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А лександр

24 минуты назад
Пессимист, передовиков ударили лицом в землю.
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дед

44 минуты назад
О времена,о нравы... В СССР Доска Почета,была изготовлена из металла и сварена сварщиком 6 разряда. А портрет передовика,был написан * с применением масляных красок. А сейчас,все из бумаги,пены и палок.
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Пессимист

46 минут назад
Хорошая доска, не ударили в грязь лицом
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