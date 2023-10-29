Происшествия
53 минуты назад
В Хлевном Доску почета сдуло ветром
В Липецкой области второй день бушует сильный ветер
С вечера пятницы в Липецкой области действует штормовое предупреждение, о котором экстренно сообщало МЧС. И оно оправданно. В Хлевном порывами ветра снесло районную Доску почета с портретами передовиков, сообщается в сообществе «Привет, Хлевенский район!».
По данным синоптиков, ветер с порывами 15-21 м/с продолжится и сегодня, в воскресенье. Спасатели призывают всех быть предельно бдительными и рекомендуют оставаться дома.
Фото: vk.com/hello_hlevnoe
По данным синоптиков, ветер с порывами 15-21 м/с продолжится и сегодня, в воскресенье. Спасатели призывают всех быть предельно бдительными и рекомендуют оставаться дома.
Фото: vk.com/hello_hlevnoe
Дмитрий
А лександр
дед
Пессимист